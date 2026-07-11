رئیس گروه امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از آغاز نمایشگاه کیمیای هنر در نگارخانه سرو تالار حافظ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس گروه امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از آغاز نمایشگاه کیمیای هنر در نگارخانه سرو تالار حافظ خبر داد و در ادامه اعلام کرد: نمایشگاه یاد شده با همت اساتید هنرستان هنر‌های زیبا و همکاری نزدیک انجمن عکاسان استان فارس، روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ افتتاح خواهد شد.

او گفت: این رویداد هنری، تلاشی برای نمایاندن توانمندی‌های ۳۱ هنرمند جوان در طی یک هفته برگزاری است

رئیس گروه امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: ما در این نمایشگاه، تنها نمایش اثر نداریم؛ ما در پی بازنمایی هویت هستیم. همان‌گونه که در دوران شکوه صفویه، هنر‌های تجسمی همچون نگارگری و خوشنویسی، ابزاری برای نهادینه‌سازی ارزش‌ها و هویت ملی بودند، ما نیز می‌کوشیم با نمایش آثار معاصر، دغدغه‌های امروز جامعه را از طریق هنر، بازتاب دهیم. گالری‌ها و نمایشگاه‌ها برای ما، کاتالیزور‌هایی هستند تا هنر را از سطح زینت، به سطح تعامل اجتماعی برسانند.

آلاله پروانه افزود: این نمایشگاه با مجموعه‌ای از بیش از ۵۰ اثر در حوزه‌های طراحی، چاپ دستی، مبانی تصویرسازی، عکاسی، خط در گرافیک و خوشنویسی برپا می‌شود.

او توضیح داد: این مسیر هنری با هدایت اساتید توانمندی همچون: مریم شفیعی، بهار طوبائی، ریحانه زارع، سحر دست‌باز و هستی رستایش با مدیریت اجرایی، مرضیه طارمی و سرپرستی گروه گرافیک توسط مریم شفیعی به ثمر نشسته است.

افتتاحیه: یکشنبه ۲۱ تیرماه، ساعت ۱۰:۰۰ صبح

اختتامیه: شنبه ۲۷ تیرماه، ساعت ۱۰:۰۰ صبح

پروانه بیان کرد: هدف ما از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد ذوق و شوق در دل‌های نوجوان و جوان است. ما می‌خواهیم هر ساله مانند چراغی که سوسو می‌زند، هنرمندان آینده کشورمان را شناسایی کرده و به رشد آنها کمک کنیم. می‌دانیم که هنر، مسیری ذوقی و دشوار است و در این میان، وظیفه داریم تا با جلب حمایت دستگاه‌های دولتی، بستری برای استمرار این حرکت ایجاد کنیم تا این نوجوانان و جوانان با عزمی جزم‌تر، راه خود را ادامه دهند.

رئیس گروه امور هنری در زمینه نمایشگاه کیمیای هنر داستانی زینت‌بخش نمایشگاه کرد: قصه از جایی آغاز شد که تنها یک هدف داشتیم: اینکه نوباوگان هنر، آن هنرجویانی که با ذوقی وصف‌ناپذیر و با تمام وجود به این راه قدم گذاشتند، در میان مشقات خلق اثر، ناامید نشوند. می‌خواستیم مسیری را بسازیم که سختی‌های راه، مانع از درخشش آنها نشود. امروز، درست مانند قصه شهرزاد که با طلوع سپیده به خوشی می‌رسید، قصه این هنرجویان نیز به یک بامداد درخشان رسیده است؛ فصلی که در آن، آثارشان در برابر نگاه پرسش‌گر و قدرشناسِ مردم هنرپرور شیراز، جان می‌گیرد.

او از تمامی هنردوستان، منتقدان و شهروندان شیرازی دعوت کرد تا در این روز‌های پر از رنگ و نور با حضور خود؛ بزرگترین حمایت از این نوباوگان و بزرگترین پاداش برای تلاش‌های اساتید و هنرجویان باشند.

منبع: فرهنگ و ارشاد فارس

برچسب ها: فرهنگ و ارشاد فارس ، نگارخانه ، هنرنمایی ، کیمیاگری ، نور
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