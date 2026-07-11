۱۵ گردشگر هندی پس از واژگونی یک قایق تندرو در ویتنام کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانههای دولتی گزارش دادند که یک قایق توریستی که از سفر به جزیرهای در جنوب ویتنام بازمیگشت، روز شنبه واژگون شد و ۱۵ بازدیدکننده هندی جان خود را از دست داد.
مقامات اعلام کردند که این قایق حامل ۳۲ گردشگر هندی و چهار خدمه بود که در حدود ۴۰۰ متری (۱۳۱۰ فوت) جزیره هون میروت نگوآی، که در نزدیکی فو کوک، بزرگترین جزیره ویتنام قرار دارد، واژگون شد.
شاهدان عینی به VN Express گفتند که قایقهای اطراف به محل حادثه هجوم آوردند و قبل از رسیدن مرزبانان، نیروی دریایی، گارد ساحلی و سایر آژانسهای امداد و نجات، شروع به بیرون کشیدن مسافران از آب کردند. VN Express گزارش داد که عملیات نجات دشوار بود، زیرا بسیاری در داخل قایق گیر افتاده بودند و افزود که امواج بزرگی در منطقه وجود داشته است.
مقامات گفتند که ۲۱ نفر نجات یافتند و همه کشتهشدگان از آب بیرون کشیده شدند. مجروحان به بیمارستانها منتقل شدند.
فو کوک در خلیج تایلند یکی از محبوبترین مقاصد ساحلی ویتنام است. جزیره هون میروت در حدود ۱۰ کیلومتری (۶ مایلی) جنوب فو کوک قرار دارد. آنها به خاطر سواحل شنی سفید و آبهای زلالشان شناخته میشوند و هر ساله میلیونها گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب میکنند.
علت حادثه بلافاصله مشخص نشد و تحقیقات در حال انجام است.
منبع: آسوشیتدپرس