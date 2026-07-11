۱۵ گردشگر هندی پس از واژگونی یک قایق تندرو در ویتنام کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های دولتی گزارش دادند که یک قایق توریستی که از سفر به جزیره‌ای در جنوب ویتنام بازمی‌گشت، روز شنبه واژگون شد و ۱۵ بازدیدکننده هندی جان خود را از دست داد.

مقامات اعلام کردند که این قایق حامل ۳۲ گردشگر هندی و چهار خدمه بود که در حدود ۴۰۰ متری (۱۳۱۰ فوت) جزیره هون می‌روت نگوآی، که در نزدیکی فو کوک، بزرگترین جزیره ویتنام قرار دارد، واژگون شد.

شاهدان عینی به VN Express گفتند که قایق‌های اطراف به محل حادثه هجوم آوردند و قبل از رسیدن مرزبانان، نیروی دریایی، گارد ساحلی و سایر آژانس‌های امداد و نجات، شروع به بیرون کشیدن مسافران از آب کردند. VN Express گزارش داد که عملیات نجات دشوار بود، زیرا بسیاری در داخل قایق گیر افتاده بودند و افزود که امواج بزرگی در منطقه وجود داشته است.

مقامات گفتند که ۲۱ نفر نجات یافتند و همه کشته‌شدگان از آب بیرون کشیده شدند. مجروحان به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

فو کوک در خلیج تایلند یکی از محبوب‌ترین مقاصد ساحلی ویتنام است. جزیره هون می‌روت در حدود ۱۰ کیلومتری (۶ مایلی) جنوب فو کوک قرار دارد. آنها به خاطر سواحل شنی سفید و آب‌های زلالشان شناخته می‌شوند و هر ساله میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب می‌کنند.

علت حادثه بلافاصله مشخص نشد و تحقیقات در حال انجام است.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: واژگونی قایق ، ویتنام
خبرهای مرتبط
سیل در جنوب چین ۳۹ کشته بر جا گذاشت
هند در حال مذاکره برای فروش موشک مافوق صوت براهموس به امارات است
جنگ با ایران، نامحبوب‌ترین نبرد تاریخ آمریکا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای دوباره ترامپ درباره مذاکرات با ایران: پیشرفت حاصل شده بود
نتانیاهو: لیندسی گراهام مرا به حمله علیه ایران تشویق کرده بود
آکسیوس: ارتش آمریکا چند نقطه اطراف تنگه هرمز را هدف حمله قرار داد
آکسیوس جزئیات آخرین طرح لیندسی گراهام و گفت‌وگوی او با ترامپ را فاش کرد
اف‌بی‌آی به بررسی پرونده مرگ ناگهانی لیندسی گراهام پیوست
رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس، جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد
امارات و کویت در پی درگذشت امیر سابق قطر عزای عمومی اعلام کردند
مجلس انتقالی سوریه آغاز به کار کرد
تاریخ انتخابات در سرزمین‌های اشغالی مشخص شد
سفارت آمریکا در عمان از شهروندان خود خواست که پناه بگیرند
آخرین اخبار
تاریخ انتخابات در سرزمین‌های اشغالی مشخص شد
آکسیوس جزئیات آخرین طرح لیندسی گراهام و گفت‌وگوی او با ترامپ را فاش کرد
اف‌بی‌آی به بررسی پرونده مرگ ناگهانی لیندسی گراهام پیوست
آکسیوس: ارتش آمریکا چند نقطه اطراف تنگه هرمز را هدف حمله قرار داد
مجلس انتقالی سوریه آغاز به کار کرد
نتانیاهو: لیندسی گراهام مرا به حمله علیه ایران تشویق کرده بود
امارات و کویت در پی درگذشت امیر سابق قطر عزای عمومی اعلام کردند
رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس، جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد
ادعای دوباره ترامپ درباره مذاکرات با ایران: پیشرفت حاصل شده بود
کره جنوبی از همسایه شمالی خود برای یافتن یک ملوان مفقودشده درخواست کمک کرد
سفارت آمریکا در عمان از شهروندان خود خواست که پناه بگیرند
احتمال سفر نتانياهو به آمريكا
گفت‌وگوی سران مصر و امارات درباره تنش‌های منطقه
بلومبرگ: استراتژی ایران بر نبودِ استراتژی آمریکا پیروز شد
نخست وزیر عراق روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد
سازمان دریایی انگلیس: تهدید در هرمز همچنان «شدید» است
پولیتیکو: ونس ممکن است به دلیل شکست در مذاکرات مورد سرزنش قرار گیرد
گاردین: اروپا ممکن است با پرداخت عوارض هرمز موافقت کند
قطر فعالیت‌های دریایی خود را به حالت تعلیق درآورد
هاکبی: اسرائیل خواستار مداخله سوریه در لبنان نیست
حمله پهپادی اوکراین به یک نفتکش در دریای آزوف
مقام آمریکایی: ایران از نظر راهبردی در موقعیتی برتر نسبت به آمریکا قرار دارد
نتانیاهو در واکنش به مرگ گراهام: من یک دوست عزیز را از دست داده‌ام
اسناد محرمانه اسرائیل از جنگ ۲۰۰۶ لبنان منتشر شد
ازسرگیری درگیری بین آمریکا و ایران باعث گرسنگی و آوارگی بیشتر خواهد شد
اولین واکنش ترامپ به مرگ لیندسی گراهام
واکنش مقامات صهیونیست به مرگ گراهام؛ اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد
روسیه و چین مرحله دریایی رزمایش مشترک را به پایان رساندند
لیندسی گراهام، سناتور سرسخت ضدایرانی و حامی اسرائیل، مُرد
هزینه‌های سرسام‌آور جنگ آمریکا علیه ایران؛ از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار و هزینه‌های پنهان صدها میلیاردی