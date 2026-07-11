باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - جنگ تحمیلی اخیر اثرات مخرب شدیدی بر کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی داشت. به زعم کارشناسان، قلب تپینده اقتصاد هر کشوری بنگاههای خرد و متوسط هستند که باید حمایت جدی از آنها در دستور کار باشد.
کارشناسان بر این باورند که حمایت از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی به منزله هزینه نیست، بلکه به معنای سرمایهگذاری دولت برای اقتصاد ملی است. بر همین اساس، وزارت اقتصاد و امور دارایی بسته حمایتی ویژهای را تدارک دیده است. دستگاههای زیرمجموعه این وزارتخانه شامل بانکها، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و... برنامههای حمایتی مجزایی را به اجرا میگذارند.
کارشناسان بر این باورند که وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی نمیتواند از عهده حمایت از کسب و کارها برآید و اقدامات این وزارتخانه به تنهایی کفاف نمیدهد. باید تمامی دستگاهها و وزارتخانهها به میدان بیایند و بستههای حمایتی ویژهای را برای کمک به بنگاههای اقتصادی اجرایی کنند.
وزارت اقتصاد مسئول امور اقتصادی کشور و تسهیل فضای کسب و کار و کمک به بنگاههای اقتصادی است. اما در شرایط فعلی که شدت صدمات به بنگاههای اقتصادی بسیار بالاست، لازم است دیگر وزارتخانهها نیز در یک اقدام جهادی به کمک بیایند.
نظرات صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران را در خصوص بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی برای کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی و ضرورت اعمال سیاستهای مشابه توسط دیگر وزارتخانهها و دستگاههای دولتی جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
نیاورانی با اشاره به این موضوع که بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی برای حمایت از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی مثبت ارزیابی میشود، تصریح کرد: بدیهی است که دولت باید در شرایط فعلی به کمک کسب و کارها بیاید و زمینه را برای ادامه فعالیت بنگاهای اقتصادی فراهم کند.
وی ادامه داد: جنگ تحمیلی اخیر، شرایط را برای فعالیت بنگاههای اقتصادی بسیار سخت کرده است. نیازمند همکاری تمامی دستگاههای و وزارتخانهها هستیم. بسته ویژه حمایتی وزارت اقتصاد و امور دارایی کمک کننده است، اما کافی نیست. باید تمامی وزارتخانهها به کمک بیایند و زمینه را برای عبور از این شرایط برای کسب و کارها فراهم کنند.
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران یادآوری کرد: سیاستهای خوبی در سطح وزارتخانه در زمینه حمایت از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی تدارک دیده میشود. همچنین لازم است مدیران میانی و سطح پایین درباره این موضوع بیشتر توجیه شوند که در شرایط خاصی به سر میبریم و حمایت عملی و واقعی از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی ضرورت دارد.
نیاورانی در خصوص اقدامات حوزه مالیاتی وزارت اقتصاد برای حمایت از کسبوکارها خاطرنشان کرد: رشد ۴ برابری استرداد مالیات به تولیدکنندگان در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ و اعطای تنفس و ایجاد امکان تقسیط چند ساله بدهیهای مالیاتی بنگاههای آسیبدیده در جنگ در شرایط فعلی کمککننده هستند. سیاستهای ویژه وزارت اقتصاد در حوزه مالیاتی به عنوان یک حمایت واقعی در جهت تامین سرمایه در گردش تولید عمل میکند و زمینه را برای ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی فراهم میکند.
وی ادامه داد: گمرکات کشور در شرایط جنگی عملکرد مناسبی داشتند و تدارک بسته ویژه توسط این دستگاه برای کمک فعالان اقتصادی اهمیت و ضرورت دارد. در همین راستا، اقداماتی مانند اعطای معافیتهای تعرفهای هدفمند برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ و صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل شرایط واردات نهادههای موردنیاز تولید و اولویتدهی در سفارش مثبت ارزیابی میشود.
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در راستای حمایت از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی صورت بگیرد، در واقع به اقتصاد ملی کمک میکند. زیرا زمینه را برای رونق تجارت مهیا میکند. باید تمامی مسئولان و مدیران میانی و پایینی نسبت به این موضوع کاملاً آگاهی داشته باشند که فعالان اقتصادی در شرایط بسیار بدی به سر میبرند و اعمال سیاستهای حمایتی ضرورت دارد.
نیاورانی گفت: در شرایط فعلی نیازمند اعمال سیاستهای حمایتی جدی و واقعی هستیم و حرف و شعار نمیتواند کمککننده باشد. بستههای حمایتی ویژه وزارت اقتصاد میتواند کمککننده باشد، اما نیازمند اعمال سیاستهای ویژه از سوی دیگر دستگاهها نیز هستیم.
وی ادامه داد: برای عبور از شرایط سخت، باید تمامی وزارتخانهها و دستگاههای به کمک بیایند. تنها پیشبینی بسته حمایتی ویژه توسط وزارت اقتصاد کافی نیست و بقیه دستگاههای دولتی نیز به مانند زیرمجموعههای وزارت اقتصاد باید بسته حمایتی تعریف و اجرایی کنند تا نیاز کشور در زمینه کمک به بنگاههای اقتصادی برآورده شود.