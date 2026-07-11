باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مبارکی اظهار کرد: از تاریخ۱۳ لغایت ۱۷ تیرماه، بیش از ۱۰ هزار نفر از زائران استان با استفاده از حدود ۴۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری، به‌صورت کاروانی و غیرکاروانی، برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید امت به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تلاش شبانه‌روزی فعالان حوزه حمل‌ونقل، تمامی زائران روز گذشته در سلامت کامل به شهرهای محل سکونت خود در استان بازگشتند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با قدردانی از تلاش تمامی عوامل اجرایی این رویداد مهم گفت: همدلی و هماهنگی تشکل‌های صنفی، شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و سایر دست‌اندرکاران با حضور مستمر و شبانه‌روزی، نقش مؤثری در تسهیل سفر و ارائه خدمات مطلوب به زائران ایفا کردند که از تلاش‌های ارزشمند همه آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم

منیع حمل و نقل جاده‌ای استان