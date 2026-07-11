باشگاه خبرنگاران جوان - با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس و دانشگاه هنر شیراز، مقدمات تأسیس پژوهشکده خودگردان ایران‌شناسی فراهم شد؛ مرکزی که با رویکرد میان‌رشته‌ای، پژوهش‌های کاربردی در حوزه میراث‌فرهنگی، هویت ایرانی و گردشگری را دنبال خواهد کرد.

بهزاد مریدی با تأکید بر ضرورت پژوهش‌محوری در تصمیم‌گیری‌های اجرایی گفت: هیچ برنامه‌ای بدون پشتوانه علمی و پژوهشی نمی‌تواند به نتایج پایدار برسد و اعتقاد ما بر این است که مسیر توسعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید بر پایه مطالعات تخصصی و ظرفیت دانشگاه‌ها استوار باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان فارس با اشاره به فاصله موجود میان حوزه پژوهش و اجرا افزود: در بسیاری از موارد پژوهشگران دستاورد‌های ارزشمندی تولید می‌کنند، اما این یافته‌ها کمتر در فرآیند‌های اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی نیز به دلیل محدودیت‌های مختلف کمتر از ظرفیت‌های علمی بهره می‌برند. هدف از این تفاهم‌نامه، ایجاد سازوکاری مؤثر برای کاهش این فاصله و تبدیل پژوهش‌های علمی به برنامه‌های کاربردی است.

مریدی با بیان اینکه‌ایده تأسیس پژوهشکده ایران‌شناسی حاصل ماه‌ها گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی میان اداره‌کل، دانشگاه هنر شیراز و جمعی از استادان و پژوهشگران است، گفت: این پژوهشکده با رویکردی میان‌رشته‌ای به مطالعه هویت ایرانی، میراث مادی و معنوی و ظرفیت‌های فرهنگی کشور خواهد پرداخت و تلاش می‌کند از طریق پژوهش‌های کاربردی، زمینه حفاظت پویا از آثار تاریخی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت اقتصاد میراث را فراهم کند.

او خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، پژوهشکده ایران‌شناسی فعالیت خود را در قالب پنج گروه تخصصی شامل «باستان‌شناسی و میراث مادی»، «معماری، مرمت، شهرسازی و احیای کاربری»، «هنر و صنایع‌دستی»، «مردم‌شناسی، زبان‌شناسی و مطالعات هویت» و «مدیریت میراث، اقتصاد گردشگری و برندینگ» دنبال خواهد کرد. این گروه‌ها مأموریت دارند ضمن تولید دانش تخصصی، راهکار‌های اجرایی برای حفاظت از میراث، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و توسعه گردشگری ارائه دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف این پژوهشکده، خروج از رویکرد حفاظت صرف و حرکت به سوی صیانت پویا از میراث‌فرهنگی است؛ رویکردی که در آن حفاظت از آثار تاریخی با توسعه گردشگری، سرمایه‌گذاری، تولید محتوای فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی پیوند می‌خورد.

مریدی همچنین از تشکیل شورای راهبردی مشترک میان اداره‌کل و دانشگاه هنر شیراز خبر داد و گفت: این شورا مسئول سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشکده خواهد بود و از ظرفیت اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مختلف برای پیشبرد اهداف آن استفاده خواهد کرد.

در ادامه این مراسم، رئیس دانشگاه هنر شیراز نیز با استقبال از شکل‌گیری این همکاری مشترک، تأسیس پژوهشکده ایران‌شناسی را ظرفیتی ارزشمند برای گسترش ارتباط دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی دانست.

ستار خالدیان گفت: پژوهشکده‌های خودگردان، ساختاری منعطف برای اجرای پروژه‌های پژوهشی و همکاری با دستگاه‌های مختلف فراهم می‌کنند و می‌توانند از ظرفیت استادان، پژوهشگران و متخصصان دانشگاه‌های گوناگون بهره ببرند. این ویژگی موجب می‌شود پروژه‌های علمی با سرعت و کارآمدی بیشتری اجرا شوند و پاسخگوی نیاز‌های واقعی دستگاه‌های اجرایی باشند.

رئیس دانشگاه هنر شیراز افزود: این پژوهشکده علاوه بر اجرای طرح‌های پژوهشی، امکان برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌های علمی، انتشار مجلات تخصصی، همکاری با مراکز علمی داخلی و بین‌المللی و جذب مشارکت نهاد‌های مختلف را خواهد داشت و می‌تواند به یکی از قطب‌های علمی حوزه ایران‌شناسی و میراث‌فرهنگی در کشور تبدیل شود.

خالدیان با تأکید بر ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد استان فارس در حوزه میراث‌فرهنگی اظهار کرد: وجود آثار جهانی، محوطه‌های تاریخی، تنوع فرهنگی و پیشینه تمدنی استان، ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای را بیش از پیش آشکار می‌کند و این همکاری مشترک می‌تواند الگویی موفق برای تعامل میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور باشد.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و

دانشگاه هنر شیراز با هدف تأسیس پژوهشکده خودگردان ایران‌شناسی و توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی به امضای طرفین رسید.

منبع: میراث فرهنگی فارس