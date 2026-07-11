رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: باتوجه به اختلال پیش‌آمده در سیستم بانکی کشور و در راستای تکریم و تسهیل امور مالیاتی مودیان، جرایم مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌های مالیاتی سررسید شده به خاطر اختلال در شبکه بانکی، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال در شبکه بانکی کشور را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به اختلال پیش آمده در سیستم بانکی کشور و به منظور تکریم و تسهیل امور مالیاتی مودیان، آن دسته از مودیانی که به دلیل اختلال مذکور موفق به پرداخت وجه چک‌های تسلیمی بابت تسویه بدهی مالیاتی خود در سررسید نشده‌اند، در صورت پرداخت وجه چک‌های بلااقدام یا جایگزین کردن آنها با رعایت مفاد مقررات موضوع ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم تا تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تاخیر ناشی از این موضوع خواهد شد.

همچنین بر اساس مفاد این بخشنامه، اقدامات اجرایی در خصوص مودیان مذکور برای چک‌های موصوف تا تاریخ ۳۰ تیرماه سال‌جاری موضوعیت نخواهد داشت.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
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