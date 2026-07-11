باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی در نشست وزرای حملونقل کشورهای عضو بریکس که به میزبانی هند در شهر ناگپور برگزار شد، به صورت برخط شرکت و سخنرانی کرد.
وزیر راه و شهرسازی ایران در ابتدای سخنان خود با قدردانی از ریاست هند بر کارگروه حملونقل بریکس و میزبانی این نشست، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از شعار امسال بریکس، «تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری» تأکید کرد و آن را همسو با ظرفیتها و رویکردهای ایران در حوزه حملونقل دانست.
وی با تشریح سه مسیر راهبردی عبوری از خاک ایران، تأکید کرد: این مسیرها روسیه را به اقیانوس هند، هند را به آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا و چین را به کوتاهترین مسیر زمینی اروپا متصل میکنند و همه اعضای بریکس از مزایای این شبکه ترانزیتی بهرهمند خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین چهار پیشنهاد عملی جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش همکاریهای حملونقلی در چارچوب بریکس ارائه کرد که شامل بهرسمیت شناختن راهآهن رشت-آستارا و بندر چابهار به عنوان پروژههای راهبردی بریکس، تشکیل شورای دائمی هماهنگی کریدورها برای تسهیل حملونقل کالا، توسعه کریدور سبز و همکاری در حوزه حملونقل پایدار و ایجاد کریدورهای چندمنظوره شامل انرژی و فیبر نوری در امتداد مسیرهای ترانزیتی بود.
صادق مالواجرد در پایان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقش به عنوان پلی امن، قابل اعتماد و مقرونبهصرفه برای زنجیرههای تأمین کشورهای بریکس، ابراز امیدواری کرد که گفتوگوهای این نشست به توافقهای عملی و توسعه همکاریهای حملونقلی میان کشورهای عضو منجر شود.
جریان ترانزیت در همه مسیرهای بینالمللی از سر گرفته شد
وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای حملونقل ایران، این اقدامات را مغایر با اصول حقوق بینالملل توصیف کرد و افزود: با وجود خسارات وارده، همه زیرساختهای آسیبدیده در کوتاهترین زمان بازسازی شد و جریان ترانزیت در تمامی مسیرهای بینالمللی از سر گرفته شد که نشاندهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به حفظ پایداری شبکههای حملونقل منطقهای و بینالمللی است.