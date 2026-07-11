وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی کشورمان، ایران را تنها حلقه اتصال سه محور مهم حمل‌ونقلی اوراسیا معرفی کرد و گفت: ایران از طریق کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، مسیر شرق-غرب و کریدور خلیج فارس-دریای سیاه، نقش کلیدی در اتصال بازارهای آسیا، اروپا و منطقه ایفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی در نشست وزرای حمل‌ونقل کشورهای عضو بریکس که به میزبانی هند در شهر ناگپور برگزار شد، به صورت برخط شرکت و سخنرانی کرد.

وزیر راه و شهرسازی ایران در ابتدای سخنان خود با قدردانی از ریاست هند بر کارگروه حمل‌ونقل بریکس و میزبانی این نشست، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از شعار امسال بریکس، «تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» تأکید کرد و آن را همسو با ظرفیت‌ها و رویکردهای ایران در حوزه حمل‌ونقل دانست.

وی با تشریح سه مسیر راهبردی عبوری از خاک ایران، تأکید کرد: این مسیرها روسیه را به اقیانوس هند، هند را به آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا و چین را به کوتاه‌ترین مسیر زمینی اروپا متصل می‌کنند و همه اعضای بریکس از مزایای این شبکه ترانزیتی بهره‌مند خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین چهار پیشنهاد عملی جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی در چارچوب بریکس ارائه کرد که شامل به‌رسمیت شناختن راه‌آهن رشت-آستارا و بندر چابهار به عنوان پروژه‌های راهبردی بریکس، تشکیل شورای دائمی هماهنگی کریدورها برای تسهیل حمل‌ونقل کالا، توسعه کریدور سبز و همکاری در حوزه حمل‌ونقل پایدار و ایجاد کریدورهای چندمنظوره شامل انرژی و فیبر نوری در امتداد مسیرهای ترانزیتی بود.

صادق مالواجرد در پایان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقش به عنوان پلی امن، قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه برای زنجیره‌های تأمین کشورهای بریکس، ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای این نشست به توافق‌های عملی و توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی میان کشورهای عضو منجر شود.

جریان ترانزیت در همه مسیرهای بین‌المللی از سر گرفته شد

وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران، این اقدامات را مغایر با اصول حقوق بین‌الملل توصیف کرد و افزود: با وجود خسارات وارده، همه زیرساخت‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان بازسازی شد و جریان ترانزیت در تمامی مسیرهای بین‌المللی از سر گرفته شد که نشان‌دهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به حفظ پایداری شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای و بین‌المللی است.

برچسب ها: وزیر راه وشهرسازی ، کریدور
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