باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جوانمردی در جلسه هماهنگی موسسه داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: با ارتقاء اطلاعات جامعه اصناف نسبت به داوری در دعاوی حقوقی قطعا شاهد کاهش جشمگیر ورودی چنین پروندههای صنفی به مراجع قضایی و کاهش زمان رسیدگی پروندهها با حداقل هزینه خواهیم بود
حجت جوانمردی در این نشست گفت: برای فعالیت مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان، تلاشهای بسیاری کردهایم و اتحادیههای صنفی در فعالیت هرچه بهتر این مرکز میتوانند سهم بسزایی ایفا کنند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس رسیدگی به پروندههای حقوقی صنفی را سهم بحق این اتاق به عنوان خانه اتحادیههای صنفی و صنوف دانست و افزود: از روسای اتحادیههای صنفی شهرستان شیراز برای همکاری هرچه بیشتر در مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان دعوت به عمل میآوریم.
او اضافه کرد: با فعالیت مرکز داوری میتوانیم سالانه تمامی پروندههای حقوقی اصناف شیراز را بدون ارجاع به دستگاه قضایی با استفاده از داوران مورد تایید و دارای کد دادگستری فارس مورد رسیدگی قرار دهیم؛ تاکید ما در فعالیت مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس استفاده از ظرفیت کارشناسان اتحادیههای صنفی است.
حسین آوند، نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز ضمن خیر مقدم به روسای اتحادیههای صنفی حاضر در این جلسه گفت: اتاق اصناف مرکز استان در حوزه داوری میتواند به الگوی موفقی در کشور تبدیل شود و از اتحادیه صنفی شهرستان شیراز میخواهیم اتاق اصناف مرکز استان را خانه خود بدانند و در زمینه توسعه فعالیتهای داوری تخصصی اصناف تلاش مضاعفی در پیش بگیرند.
کاهش حجم پروندههای قضایی و تسریع رسیدگی به پروندههای اصناف
علی رهایی، مدیر مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان و مدیر موسسه آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس نیز در این جلسه ضمن تشکر از پیگیریهای ریاست اتاق اصناف مرکز استان برای فعالیت هرچه بیشتر و بهتر مرکز داوری این اتاق گفت: افزودن شرط داوری در قراردادهای صنوف منجر به اعمال قانون محوری هرچه بهتر در حوزه صنوف متخلف میشود.
او با تقدیر از حمایتهای قاطع دکتر طاهری معاون محترم قضایی رییس کل دادگستری فارس و رییس شوراهای حل اختلاف، دادگاههای صلح و مراکز داوری و دکتر اکبری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس ادامه داد: افزودن شرط داوری توسط اتحادیههای صنفی و اعضای آنها در قراردادهایشان همچنین حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی را کاهش میدهد و موجب کاهش دادرسی میگردد.
رهایی با تشریح مزایای داوری در پروندههای حقوقی تصریح کرد: فعالیت مرکز داوری در اتاق اصناف مرکز استان فارس فرصت ارزشمندی برای صنوف است تا با استفاده از ظرفیت کارشناسی اصناف به بررسی و صدور رای در خصوص پروندههای صنفی بپردازد.
سید محمد مهدی امانت، دبیر اجرایی اتاق اصناف مرکز استان نیز بر در نظر گرفته شدن نکات تخصصی هر یک از اتحادیههای صنفی برای چگونگی ذکر شرط داوری در قراردادهایشان تاکید کرد و از روسای اتحادیههای صنفی حاضر تقاضا کرد آمار هفتگی خود در خصوص داوری را به اتاق اصناف مرکز استان فارس ارائه کنند.
گفتنی است در این نشست، روسای اتحادیههای صنفی حاضر نیز در خصوص افزودن شرط داوری به قراردادهای خود و استفاده از ظرفیتهای قانونی کمیسیون نظارت استان فارس به تبادل نظر پرداختند.
جلسه هماهنگی موسسه داوری اتاق اصناف مرکز استان فارس با حضور حجت جوانمردی، رئیس، حسین آوند، نایب رئیس، علی رهایی، مدیر مرکز داوری اتاق اصناف مرکز استان و مدیر موسسه آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس و سید محمد مهدی امانت، دبیر اجرایی اتاق اصناف مرکز استان همراه با زرین مهر، رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و ساعت شهرستان شیراز، امیدی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور، پله برقی، بالابر و صنایع وابسته فارس و فراعی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش شهرستان شیراز برگزار شد.
منبع: اتاق اصناف فارس