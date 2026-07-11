باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک پنج‌ساعته وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با حضور سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع، رؤسای سازمان‌های عقیدتی ـ سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و جمعی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، سرپرست وزارت دفاع با مرور سابقه دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در این دو نبرد با پیشرفته‌ترین فناوری‌های اطلاعاتی، نظامی و جنگ روانی مواجه بود و بررسی‌های وزارت دفاع نشان می‌دهد بیش از ۱۵۰ شرکت برتر فناوری جهان، در حمایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش‌آفرینی کرده و آخرین دستاورد‌های فناورانه خود را در اختیار دشمن قرار داده بودند.

وی افزود: دشمن با تصور پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شد، اما به برکت خون شهدا، هدایت‌های فرمانده معظم کل قوا، رشادت نیرو‌های مسلح و حمایت بی‌دریغ مردم، این توطئه ناکام ماند و جمهوری اسلامی با اقتدار از این آزمون عبور کرد.

سردار ابن‌الرضا با بیان اینکه عملکرد نیرو‌های مسلح در جنگ رمضان نسبت به جنگ ۱۲ روزه، مبتکرانه‌تر و مقتدرانه‌تر در حوزه تاکتیک و تکنیک بود، اظهار داشت: با وجود گستردگی و پیچیدگی میدان نبرد، نیرو‌های مسلح در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ قاطعی به دشمن دادند و با وجود شهادت فرماندهان عالی، نه‌تنها انسجام خود را از دست ندادند، بلکه با سرعت، ابتکار عمل و تاکتیک‌پذیری بالا، دشمن را با شگفتانه‌های متعدد مواجه کردند.

وی جنگ اخیر را فرصتی برای شتاب‌بخشی به توسعه فناوری‌های دفاعی دانست و گفت: این نبرد بار دیگر ثابت کرد هر جا بر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، موفق بوده‌ایم؛ از این‌رو، تقویت بودجه دفاعی، توسعه فناوری‌های پیشرفته، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان داخل و خارج از کشور و ایجاد سازوکار‌های چابک برای اکتساب فناوری باید با جدیت دنبال شود.

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به عملکرد صنایع دفاعی در دوران جنگ تصریح کرد: به دلیل تمهیدات پیشینی و طراحی مناسب صنایع دفاعی، در هیچ روزی تولید موشک و پهپاد متوقف نشد و حتی ظرفیت تولید افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت تولید پهپاد در جریان جنگ، نسبت به پیش از آغاز آن، سه برابر شد.

وی همچنین از به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی دفاعی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد و افزود: امروز نقاط آسیب‌پذیر دشمن به‌طور دقیق شناسایی و محاسبه شده و نیرو‌های مسلح می‌دانند در چه زمان، چگونه و تا چه میزان بر دشمن فشار وارد کنند.

سردار ابن‌الرضا با اشاره به تدبیر رئیس‌جمهور در بهره‌گیری از ظرفیت صنایع دفاعی برای رفع نیاز‌های کشور گفت: بخشی از ظرفیت‌های دفاعی، در کنار مأموریت‌های اصلی، در خدمت تأمین نیاز‌های کشور قرار گرفت و نقش مؤثری در پشتیبانی از بخش‌های مختلف ایفا کرد.

وی حمایت گسترده مردم از نیرو‌های مسلح را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های جنگ دانست و اظهار داشت: این همراهی، انگیزه مضاعفی برای توسعه صنعت دفاعی ایجاد کرد و امروز این فرصت فراهم شده است تا با اتکا به مدیران جهادی، آینده‌نگر و خوش‌فکر، معماری جدیدی برای صنعت دفاعی کشور طراحی شود؛ صنعتی که بتواند پاسخگوی نیاز‌های دفاعی ایران در دهه‌های آینده باشد.

سرپرست وزارت دفاع همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع فرماندهان شهید، این حضور را نشانه‌ای از شکل‌گیری جبهه‌ای جدید از مقاومت دانست و گفت: تلاش آمریکا برای القای انزوای جمهوری اسلامی ایران، با حضور گسترده ملت‌ها و هیئت‌های خارجی ناکام ماند و اعتبار سیاست تهدید این کشور با چالش جدی مواجه شد.

وی در پایان، با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح تصریح کرد: نقاط ضعف دشمن را به‌خوبی می‌شناسیم و به توانمندی‌های خود واقف هستیم. نیرو‌های مسلح، تحت تدابیر فرمانده معظم کل قوا، با هماهنگی کامل در حال ارتقای مستمر توان دفاعی هستند.