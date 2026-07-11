باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب هوشیار با اشاره به توسعه حمل و نقل پاک در دوره فعلی مدیریت شهری اظهار کرد:قطار شهری تبریز به عنوان سیستم نوین حمل و نقل پاک در کشور در دوره فعلی مدیریت شهری جهش فوقالعادهای داشته است به طوری که پس از تکمیل و بهرهبرداری از خط یک آن دیگر خطوط شهری نیز وارد فاز اجرایی شدند.
وی افزود: حفاری خط دوم متروی تبریز در فاز نخست و دوم آن به اتمام رسیده و تا پایان امسال فاز نخست آن وارد تست گرم میشود.
هوشیار با اشاره به آغاز حفاری خط سوم متروی تبریز گفت: عملیات اجرایی خط چهارم متروی تبریز در قالب تراموای شهری آغاز شده است که تلاش داریم تا پایان امسال فاز نخست آن با ۸ کیلومتر طول به بهرهبرداری برسد.
وی از تداوم نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر خبر داد و گفت: ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی طی ماه جاری به ناوگان اتوبوسرانی شهر ملحق شده است و در کنار آن طرح نوسازی ونهای تاکسی نیز وارد فاز اجرایی شده است.
شهردار تبریز با بیان اینکه ۱۴ تقاطع غیرهمسطح در دوره فعلی مدیریت شهری اجرایی شده و ۱۱ پل به بهرهبرداری رسیده است گفت: پل شهدای قرهداغ یکی از بزرگترین طرحهای ترافیکی شرق تبریز است که به صورت سگمنتال اجرایی شده و به زودی به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح سردار خرم در شهرک خاوران نیز یکی ازطرحهای ترافیکی با سازه جذاب فلزی است که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
هوشیار گفت:تقاطع غیرهمسطح شهید حیدری در شهرک نصر نیز جزو طرحهای فعال ترافیکی شرق تبریز و در امتداد اتوبان ولایت است که تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
شهردار تبریز با بیان اینکه در دوره فعلی مدیریت شهری ۵۷ رشته مسیرگشایی جدید اجرایی و ۳۰ مورد آن به بهره برداری رسیده است گفت: مسیر گشایی شهید سعید، مسیرگشایی شهید بی مثل، ۴۵ متری معراج، اتصال حافظ به آزادی طرحهای مسیرگشایی جدیدی هستند که به زودی به بهرهبرداری میرسند.
وی با اشاره به توسعه خانههای مادر و کودک در سطح شهر نیز گفت: خانههای مادر و کودک با هدف آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان و فراگیری قوانین شهروندی اجرایی شدهاند که خانه مادر و کودک زعفرانیه، خانه مادر و کوک خاوران و خانه مادر و کودک حکیم نباتی از جمله طرحهای مهم در حوزه شهر دوستدار کودک است به زودی به بهرهبرداری میرسند.
شهردار تبریز با اشاره به توسعه فضای سبز شهری و احداث باغات میوه در سطح مناطق دهگانه شهری یادآور شد: شهرداری تبریز با هدف حفظ و توسعه باغات شهری و همچنین عرضه مستقیم میوه اقدام به اجرای یازده باغمیوه در سطح مناطق دهگانه کرده است که به زودی به بهره برداری میرسند. باغ میوه لاله، باغ میوه ایرانی شهید حیدری، باغ میوه چشمهباغ از جمله این طرحها هستند.
وی همچنین از تداوم اجرای طرحهای ورزشی شهر خبر داد و گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری ۲۵ سالن ورزشی در نقاط شهر اجرایی شده است که بخشی از آنها به بهرهبرداری رسیده و بخش دیگری همچون سالن ورزشی تجلایی، پونک، پارک پلیس، طوبی در نوبت افتتاح قرار دارند.
هوشیار از تداوم عملیات اجرایی قرارگاههای مسکن شهرداری تبریز خبر داد و گفت: قرارگاه مسکن شهرداری تبریز با هدف ایجاد مسکن استاندارد و ارزان قیمت در دوره فعلی مدیریت شهری آغاز به کار کرده است که شاخصترین مورد آن طرح ۱۲۰۰ واحدی شهرک جوانان است.
وی ادامه داد: قرارگاه مسکن ۱۹۲ واحدی یاغچیان، ۱۱۲ واحدی اوحدی، ۲۴۰ واحدی ارتش، ۵۴ واحدی صدرا و قرارگاههای مسکن مناطق مختلف شهرداری از جمله طرحهای در دست اجرا هستند.
شهردار تبریز با اشاره به آخرین وضعیت طرحهای بازآفرینی میدان ساعت گفت: طرح بازآفرینی شهری اطلس در میدان ساعت با معماری سنتی و همگون با بافت تاریخی شهر اجرایی میشود.
وی ادامه داد: همچنین طرح احیای بافت تاریخی میدان ساعت نیز در مرحله اجرای فونداسیون قرار دارد که تلاش داریم طرحهای فوق در کمترین زمان ممکن اجرایی شود.
شهردار تبریز گفت:طرح بهشت ماندگار شامل اقامتگاه، هتل، کارواش اتوبوس و مراکز خدماتی و رفاهی در پایانه بزرگ مسافربری شهر اجرایی میشود که در مرحله اول کارواش اتوبوس تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
هوشیار با اشاره به آخرین وضعیت احداث شهربازی ارم گفت: وسایل بازی و تفریح پارک جنگلی ارم خریداری شده و در مرحله نصب قرار دارد که پس از تکمیل تبدیل به بزرگترین شهربازی شهری تبریز میشود.
وی در رابطه با احداث فرهنگسراهای جدید شهر ادامه داد: فرهنگسراهای جدید شهری در دوره فعلی مدیریت شهری با هدف توسعه آموزش شهروندی و برگزاری کلاسهای آموزشی در نقاط مختلف شهر آغاز به کار کرد که چند مورد آن به بهرهبرداری رسیده و فرهنگسرای فراموز، فرهنگسرای خبرنگار، فرهنگسرای زعفرانیه نیز در دست اجرا است.
هوشیار گفت:فاز دوم ساماندهی گلزار شهدای وادی رحمت نیز در مراحل تکمیلی بوده و به زودی به بهرهبرداری میرسد.
منبع:خبرگزاری صداوسیما