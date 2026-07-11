باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور از صدور کیفرخواست عوامل مرتبط با شبکههای معاند خبر داد و گفت: در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه و برخورد با فعالیتهای ضدامنیتی، فرآیند قضایی علیه عوامل مخرب آغاز شده است.
وی افزود: به جز کیفرخواست رضا پهلوی، کیفرخواست بیش از ۳۰۰ نفر از مرتبطین و عوامل شبکههای معاند از جمله شبکههای «منوتو» و «اینترنشنال» صادر شده است. این پروندهها بر اساس مستندات دقیق قانونی و با هدف مقابله با اقدامات سازمانیافته علیه امنیت ملی دنبال میشود.
دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعاملات بینالمللی دستگاه قضا افزود: در حال حاضر ایران در ۵۵ کشور دارای زندانی است و متقابلاً اتباع ۴۳ کشور نیز در زندانهای ایران به سر میبرند.
وی تاکید کرد: سیاست قوه قضاییه، تسهیل در فرآیندهای حقوقی مربوط به اتباع است که در همین راستا، تاکنون با ۳۱ کشور موافقتنامه تبادل زندانیان امضا کردهایم. طی سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۴۸ زندانی به کشور بازگشته و ۵۰۲ زندانی خارجی نیز به کشورهای خود منتقل شدهاند که نشاندهنده جدیت در اجرای این موافقتنامههاست.