فرمانده انتظامی فارس گفت: ماموران پلیس مرودشت با اقدامات فنی موفق به کشف ۲۰۱ دسگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان بیان کرد: در جهت اجرای طرح امنیت محله محور و با توجه به نارضایتی شهروندان نسبت به کمبود برق، ماموران انتظامی شهرستان مرودشت پس از ۲ هفته کار اطلاعاتی، از راه‌اندازی و فعالیت مزرعه بزرگ تولید رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در اطراف روستای رجا آباد این شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی انجام شده موفق به کشف ۲۰۱ دستگاه تولید و استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز که مالک از برق و گاز شهری استفاده می‌کرده است، شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش اقلام مکشوفه را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس