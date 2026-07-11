فرمانده انتظامی فارس گفت: ماموران پلیس مرودشت با اقدامات فنی موفق به کشف ۲۰۱ دسگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان بیان کرد: در جهت اجرای طرح امنیت محله محور و با توجه به نارضایتی شهروندان نسبت به کمبود برق، ماموران انتظامی شهرستان مرودشت پس از ۲ هفته کار اطلاعاتی، از راه‌اندازی و فعالیت مزرعه بزرگ تولید رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در اطراف روستای رجا آباد این شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی انجام شده موفق به کشف ۲۰۱ دستگاه تولید و استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز که مالک از برق و گاز شهری استفاده می‌کرده است، شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش اقلام مکشوفه را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: رمز ارز دیجیتال ، استخراج رمز ارز
خبرهای مرتبط
توقیف دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال در فارس
کشف ۱۱۶ دستگاه استخراج رمز ارز در قیروکارزین/ موتورسوار مواد فروش دستگیر شد
۱۵۱ دستگاه استخراج ارز غیرمجاز در لارستان / دستگیری ۲ موبایل قاپ در شیراز
دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در آباده خاموش شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
۱۰ احیای موفق در ۱۵ روز؛ نبض امید در دستان کارشناسان اورژانس
شیرینی سرقت کندوها در کام سارقان به تلخی دستبند پلیس انجامید
بهسازی محور پرتردد کمربندی شیراز در اولویت استانداری فارس
آخرین اخبار
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
بهسازی محور پرتردد کمربندی شیراز در اولویت استانداری فارس
شیرینی سرقت کندوها در کام سارقان به تلخی دستبند پلیس انجامید
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
۱۰ احیای موفق در ۱۵ روز؛ نبض امید در دستان کارشناسان اورژانس
تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
آغاز پلاک‌گذاری نسل ۳۳ مرغ بومی پارسه گامی نوین در اصلاح نژاد
ولایت، عامل ناامیدی دشمنان از شکست جمهوری اسلامی است
لزوم تدوین برنامه جامع قرآنی با محوریت رسانه و مشارکت مردمی در فارس
برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی تا سال ۱۴۰۵ و بازنگری در نهضت ملی مسکن در فارس
از اطلاع‌رسانی به روایت‌گری هدفمند برسیم/مرجعیت خبری، کلید آرامش عمومی
مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس
اعمال محدودیت برای ۲۲۸ مشترک اداری در فارس
کشف محراب تاریخی در محوطه جهانی پاسارگاد
تبدیل انبار غله به بازارچه دائم صنایع دستی در داراب
بازگشت پست آسیب‌دیده گویم به مدار
تمدید مصوبه شعام برای تداوم تولید و حفظ اشتغال ضروری است
افزایش ۶۰۵ درصدی فعالیت محققان معین در بخش کشاورزی فارس
آغاز برگزاری امتحانات نهایی یکصد هزاردانش آموز پایه‌های یازدهم و دوازدهم درفارس
بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع گندم و جو فارس از گزند آفت سن حفظ شد
اطلاعیه مهم شرکت برق شیراز در خصوص مدیریت اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها
عصر جدید پارکینگ‌های هوشمند در شیراز
راه اندازی ۵۰۰ کلاس درس جبرانی در تابستان برای تقویت سواد پایه‌ای دانش آموزان فارس
چرخ‌های عمران شیراز در سخت‌ترین شرایط هم نمی‌ایستد/ قدردانی از خدمت، تداوم راه شهداست
توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی شیراز با برقراری پرواز‌های جدید به ایروان و رامسر