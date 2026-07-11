باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره برنامه صنایع بزرگ برای جذب نخبگان، توسعه همکاری با شرکتهای دانشبنیان و حمایتهای وزارت صمت در این حوزه، گفت: در نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با وزارت صمت، گزارش مناسبی از اقدامات انجامشده در این زمینه ارائه شد که از جمله آن میتوان به اجرای برنامه تربیت هزار مدیر در سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: وزارت صمت حرکت به سمت تخصصیسازی مدیریت را با جدیت در دستور کار قرار داده است.
تکمیل زنجیره نوسازی صنعتی؛ محور تعاملات صمت و کمیسیون آموزش مجلس در ارتقای فناوری
عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه افزود: بخشی از برنامههای پیشرو نیازمند هماهنگی و تعامل بیشتر با کمیسیون آموزش مجلس و دانشگاههاست. به طور طبیعی، بهرهگیری از دانش روز، از ابتدای فعالیت وزارت صمت یکی از اولویتهای اصلی بوده و اکنون نیز در فرآیند بازسازی واحدهای صنعتی، علاوه بر احیا و نوسازی، ارتقای فناوری و استفاده از تکنولوژیهای نوین را نیز مدنظر قرار دادهایم.
اتابک در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این مراحل باید با نگاهی مبتنی بر دانش روز انجام شود. ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره نوسازی، مجموعه اقداماتی است که وزارت صمت برای بازسازی و بهروزرسانی واحدهای صنعتی کشور در دست اجرا دارد.