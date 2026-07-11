روز گذشته برای دومین بار در این هفته خاموشی سراسری در کوبا به دلیل محاصره آمریکا رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روز جمعه برای دومین بار در این هفته، خاموشی سراسری در کوبا رخ داد، زیرا این کشور با جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر با شبکه برق فرسوده و کمبود سوخت ناشی از محاصره انرژی آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند.

در حالی که خاموشی‌های کامل در این کشور کارائیبی به طور فزاینده‌ای رایج شده‌اند، وقوع خاموشی‌های پشت سر هم تنها با فاصله چند روز غیرمعمول است. اتحادیه برق کوبا این خاموشی را در X تأیید کرد.

مقامات کوبا اعلام کردند که علت خاموشی «نوسان در پارامترها» پس از خرابی در خطی است که استان‌های سانتا کلارا و سانکتی اسپیریتوس را به هم متصل می‌کند.

شبکه برق کوبا به دلیل عدم نگهداری زیرساخت‌های قدیمی آن - برخی از نیروگاه‌ها بیش از ۳۰ سال قدمت دارند - و کمبود سوخت‌هایی که به آنها وابسته است، به ویژه شکننده است.

مانوئل ماررو، نخست وزیر کوبا در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی گفت: «این هفته تحت تأثیر محاصره انرژی، هفته بسیار دشوار دیگری بوده است: دو بار قطع برق سیستم ملی برق (SEN)، تقریباً بدون سوخت برای تأمین انرژی نیروگاه‌ها و چندین واحد از کار افتاده.»

مقامات گزارش دادند که از قبل شروع به بازگرداندن برق به برخی مناطق کرده‌اند.

روز دوشنبه، خاموشی گسترده دیگری نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داد. مقامات در طول هفته گزارش دادند که خدمات پس از آن خاموشی به تدریج در حال بازیابی است.

فروپاشی سراسری سیستم برق در روز جمعه، چهارمین مورد از این دست در سال جاری است. خاموشی در اواسط ماه مه استان‌های شرقی جزیره را تحت تأثیر قرار داد، در حالی که خاموشی در اواسط ماه مارس کل جزیره را فرا گرفت.

سوخت در سراسر کوبا از ژانویه، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید به اعمال تعرفه بر هر کشوری که به جزیره نفت بفروشد یا تأمین کند، کرد، رو به اتمام است و بحران اقتصادی و مالی جاری جزیره را عمیق‌تر کرده است. حمل و نقل عمومی تا حد زیادی متوقف شده است و مقامات ده‌ها هزار عمل جراحی را لغو کرده‌اند.

کوبا تنها ۴۰ درصد از سوخت مورد نیاز خود را تولید می‌کند، در حالی که ۷۳۰ هزار بشکه نفتی که اواخر ماه مارس توسط یک تانکر روسی تحویل داده شده بود، تا پایان آوریل تمام شد. دولت همچنین با قطع برق عمدی که می‌تواند به بیش از ۲۴ ساعت متوالی برسد، برق را جیره‌بندی کرده است.

منبع: آسوشیتدپرس