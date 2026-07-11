باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری در حاشیه دیدار با سفیر کره جنوبی در تهران گفت: پیش از هر چیزی باید قدردان ملت بزرگ ایران باشیم که در طول هفته گذشته، از جمعه گذشته تا جمعه دیروز، بزرگترین حماسه تاریخی ایران را پس از عاشورا و پس از رحلت امام خلق کردند.قطعاً این حرکت، این جوشش، این خروش و این قیام یک ملت، یک پیام روشن برای دشمنان ملت دارد؛ اینکه بدانند قدرت ایران متعلق به مردم ایران است و مردم ایران همیشه در مقابل دشمنان مقاومت خواهند کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: چند سال گذشته با همکاری پژوهشگران، پژوهشگاه و با مدیریت معاونت میراث فرهنگی، موفق شدیم قلعه الموت را در یک مسیر سخت کارشناسی و فرآیندی بسیار طولانی به ثبت جهانی برسانیم.
صالحیامیری تصریح کرد: انشاءالله دو هفته آتی، بهصورت رسمی در یونسکو و در کمیسیون میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی، این اتفاق بزرگ شکل خواهد گرفت و با ثبت این اثر، سیامین اثر ثبت جهانی ایران بر بلندای تمدن ایران خواهد درخشید.
وی گفت: ملت ما بدانند که این ۳۰ اثر، واقعیت تمدن ایران نیست. ۵۸ اثر را در ثبت موقت یونسکو داریم، اما به دلیل محدودیت زمانی که فقط سالی یکبار باید یک اثر معرفی کنیم، همچنان باید ۵۸ سال دیگر این آثار ما در نوبت قرار بگیرند.
صالحیامیری با اشاره به اهمیت قلعه الموت اظهار کرد: قلعه الموت جایگاه ویژهای در فرهنگ و تمدن ما دارد؛ به لحاظ سازه معماری بسیار مهم است، به لحاظ نقطهای که در آن قرار گرفته اهمیت دارد و همچنین به لحاظ مشاهیر و بزرگانی که در آن جغرافیا زیست میکردند، دارای اهمیت است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: ثبت اثر در میزان گردشگر کشورها تأثیرگذار است. ما با داشتن ۳۰ اثر ثبت جهانی و ۴۳ هزار اثر ثبت ملی، یکی از قطبهای گردشگری جهان هستیم و در کنار حضور گردشگر، صنایع دستی ما نیز رونق خواهد گرفت و یک ظرفیت جدید خلق خواهد شد.
صالحیامیری با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با سفیر کره جنوبی برای حضور در اجلاس یونسکو گفت: امروز با سفیر کره جنوبی هماهنگیهای لازم را برای سفر انجام دادیم تا یک تیم کارشناسی روزهای اینده اعزام شود و پس از آن، ما به اجلاس یونسکو اعزام خواهیم شد.
وی ادامه داد: در آنجا گفتوگوهایی با مقامات کرهای و همچنین با مقامات همتراز در یونسکو خواهیم داشت و پس از آن، لوح ثبت اثر را از مقامات یونسکو تحویل خواهیم گرفت.