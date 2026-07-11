باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، در دیدار با مسلم آی‌گون، سرکنسول جمهوری ترکیه در ارومیه، بر لزوم توسعه همکاری‌های مرزی و رفع موانع حمل‌ونقل کالا میان دو کشور تأکید کرد.

کریمی با اشاره به ظرفیت محدود گمرک سرو اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت این گمرک حداکثر روزانه ۶۰ کامیون است که با توجه به حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه، پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی نیست و باید با توسعه زیرساخت‌ها، امکان افزایش تردد کامیون‌ها فراهم شود.

وی همچنین به ظرفیت گمرک «کوزه‌رش» در شهرستان سلماس اشاره کرد و خواستار تسریع در راه‌اندازی و بهره‌برداری از این مرز شد و افزود: فعال‌سازی این ظرفیت می‌تواند بخشی از بار ترافیکی مرزهای موجود را کاهش داده و به رونق تجارت میان دو کشور کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های مرز رازی تصریح کرد: لازم است از این مرز به‌ویژه برای تردد کامیون‌های ایرانی حامل محصولات کشاورزی، مواد غذایی، سبزی و صیفی‌جات استفاده بیشتری شود تا روند صادرات این محصولات تسهیل شود.

در ادامه این دیدار، مسلم آی‌گون، سرکنسول جمهوری ترکیه در ارومیه، پیشنهاد کرد تمرکز بر توسعه ظرفیت مرز رازی در اولویت قرار گیرد و گفت: کامیون‌های سنگین می‌توانند همچنان از مرز بازرگان تردد کنند و مرز رازی به‌عنوان یک گمرک پشتیبان، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و تسهیل مبادلات تجاری ایفا کند.

کریمی نیز با اشاره به زیرساخت‌های ایجادشده در مرز رازی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی این مرز به آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت در شهر وان ترکیه، امکان تسریع در فرآیند صادرات محصولات کشاورزی و کاهش زمان توقف کامیون‌ها وجود دارد.

وی در پایان بر ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه و مدیریت پایانه‌های مرزی تأکید کرد و گفت: تجهیز گمرکات به دستگاه‌های ایکس‌ری، توسعه زیرساخت‌های لازم برای تردد کامیون‌های حامل محصولات کشاورزی و ماشین‌آلات و استفاده از تجهیزات نوین، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حجم تجارت میان ایران و ترکیه داشته باشد.

منبع؛ اتاق بازرگانی