تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنانش نتوانست رقابت با کلمبیا را تمام کند و از رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدارهای مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان از امروز(شنبه ۲۰ تیر) در هلند آغاز شد.

تیم ملی ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) که با کسب رتبه سوم جدول گروه یک مرحله مقدماتی راهی مرحله حذفی شده بود، در مرحله نخست حذفی به مصاف کلمبیا رفت و به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنان نتوانست این دیدار را تمام کند.

ملی‌پوشان ساحلی کشورمان در ست نخست با امتیاز ۲۱ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند و ست دوم هم ناتمام ماند.

امیررضا جمشیدی در ست اول هم دچار مشکل شد و به کمک کادر فنی و پزشکان مستقر در زمین به بازی برگشت، اما در میانه ست دوم دیگر نتوانست به مسابقه را ادامه دهد و تیم ایران به عنوان بازنده مسابقه مقابل کلمبیا معرفی شد تا از دور این رقابت‌ها حذف شود.

تیم ملی ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) در مرحله مقدماتی یک برد مقابل کانادا کسب و برابر هلند و لهستان نتیجه را واگذار کرد.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی و بهنام صاحبی صومعه‌سفلی به عنوان سرپرست، تیم ایران را در این مسابقات همراهی کردند.

برچسب ها: والیبال ساحلی ، مسابقات والیبال
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