ورزشکاران نابینا، کم‌بینا و دارای معلولیت آذربایجان‌غربی با حضوری شایسته در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بزرگسالان، موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ و ثبت نتایجی ارزشمند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این رقابت‌ها با حضور برترین ورزشکاران کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و نمایندگان آذربایجان‌غربی با نمایش توانمندی، انگیزه و روحیه مثال‌زدنی، بار دیگر ظرفیت‌های بالای ورزشکاران دارای معلولیت استان را به نمایش گذاشتند.

در بخش نابینایان و کم‌بینایان، محمدرضا وطن‌فدا در کلاس T11 موفق شد در مواد ۵۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر دو مدال ارزشمند برنز را از آن خود کند. همچنین مهدی دل‌پاک در کلاس T12 با عملکردی درخشان، مدال طلا در ماده ۱۰۰ متر و مدال برنز در پرش طول را کسب کرد. رضا شرفی نیز در همین کلاس با قرار گرفتن در جایگاه‌های چهارم ماده ۱۰۰ متر و پنجم ماده ۴۰۰ متر، عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت.

در بخش ورزشکاران دارای معلولیت نیز علی نصیرزاده در کلاس T46 موفق به کسب مدال برنز در ماده ۴۰۰ متر شد و بهمن هوشمند در کلاس F56 با کسب مدال برنز در ماده پرتاب وزنه، به جمع مدال‌آوران استان پیوست.

هدایت و مربیگری تیم اعزامی آذربایجان‌غربی را هادی الغونه بر عهده داشت که با برنامه‌ریزی و هدایت فنی مناسب، نقش مؤثری در موفقیت ورزشکاران استان ایفا کرد.

کسب پنج مدال رنگارنگ در این رقابت‌های ملی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند ورزشکاران دارای معلولیت، نابینا و کم‌بینای آذربایجان‌غربی و حاصل تلاش، پشتکار و حمایت‌های مستمر در مسیر توسعه ورزش قهرمانی این عزیزان است. امید می‌رود با تداوم این روند و فراهم‌سازی امکانات و حمایت‌های لازم، شاهد حضور پررنگ‌تر ورزشکاران استان در ترکیب تیم ملی و افتخارآفرینی آنان در رقابت‌های بین‌المللی باشیم.

منبع؛ بهزیستی

برچسب ها: ورزشکاران معلول ، کسب مدال مسابقات کشوری
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