باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مجتبی فخریان، مهاجم جوان پرسپولیس که فصل گذشته به صورت قرضی در تیم ملوان حضور داشت، پیشنهادی از تیم گل گهر سیرجان دریافت کرد و بعد از توافقات صورت گرفته بین ۲ باشگاه به صورت قرضی به جمع شاگردان سید مهدی رحمتی اضافه شد.
این سومین تجربه همکاری فخریان با مهدی رحمتی خواهد بود. این مهاجم پیش از این نیز سابقه کار با سرمربی جدید گلگهر را در شمسآذر قزوین و آلومینیوم اراک در کارنامه دارد.
سیرجانیها در روزهای اخیر یکی از فعالترین تیمهای بازار نقلوانتقالات بوده و با جذب بازیکنانی مانند سهیل صحرایی، مجید علیاری، محمد علی نژاد و پدرام قاضیپور، جای برخی از فهرست بلند خروجیهای خود را پر کردهاند.