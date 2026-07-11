باشگاه خبرنگاران جوان؛ دفتر فن‌آوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک ایران در اطلاعیه اعلام کرد: به اطلاع کلیه کاربران، صاحبان کالا، حق‌العمل‌کاران گمرکی و فعالان تجاری می‌رساند، ثبت اظهارنامه برای کالا‌های مشمول فصول ۲۵ الی ۲۷، ۴۱ الی ۸۳، ۸۷ و ۹۴ الی ۹۷ کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبوده و ثبت اظهار این کالا‌ها صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس NTSW.ir امکان‌پذیر است؛ بنابراین این گزارش، این امکان از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ فراهم شده و خواهشمند است در زمان تنظیم و ارسال اظهارنامه، مراتب فوق مورد توجه قرار گیرد تا از بروز هرگونه تأخیر در فرآیند اظهار و تشریفات گمرکی جلوگیری شود.