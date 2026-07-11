در متن بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تقدیر از مردم ایران و عراق برای تشییع رهبر شهید آمده است: نهضت حسینی که با انقلاب خمینی کبیر و زعامت قائد شهید امت رضوان الله علیهما ادامه یافت، همواره با محوریت مردم آزاده و حق طلبی که ظلم را بر نمی‌تافتند و عاشورا و بانگ هیهات مناالذله را طنین صدای خود نموده‌اند در دنیا شناخته شده است و بعثت این مردم به وعده رهبر شهیدمان حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای به دنیا نشان داد که شکست در مسیر حق طلبی و ظلم ستیزی وجود ندارد. مبارزه علیه ظلم، عاقبتش یا پیروزی است و یا شهادت که فوز عظیم است.

در این بیانیه تاکید شد: در هفته گذشته مردم ایران و عراق دنیا را مبهوت کردند. بدرقه میلیونی و مستمر چندین روزه پیکر قائد امت در تهران، قم، نجف اشرف، کربلای معلی و مشهدالرضا علیه السلام بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت و استیصال و یاوه گویی‌های آنان از سر ناچاری و اضطراب، گواه رسیدن پیام این بدرقه عظیم به کاخ ظلم واشنگتن و سرزمین‌های اشغالی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه یادآور شدند: ما نمایندگان ملت شریف ایران، به پاس قدردانی از این شور و شعور و حماسه و به احترام بصیرت و قدرشناسی مردم آزاده دو کشور و ملت دوست، ایران و عراق و سایر آزادگان جهان تمام قد می‌ایستیم. خدمت به این مردم، افتخاری است که باید بیش از گذشته قدردان آن باشیم و برای آن تلاش کنیم‌.

نمایندگان در این بیانیه خاطرنشان کردند: ضمن قدردانی صمیمانه از این امت عزیز و فهیم، سپاسگزار تلاش‌های برگزارکنندگان این مراسم تاریخی شامل ستاد برگزاری، نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، خدماتی و بهداشتی و نیز حمایت‌های دولت محترم عراق، علما و بیوت مراجع عظام تقلید، حشدالشعبی قهرمان و سایر تلاشگرانِ خلق این حماسه بویژه مواکب مردمی در ایران و عراق، هستیم.