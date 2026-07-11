نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از مردم ایران و عراق برای خلق حماسه بدرقه میلیونی رهبر شهید انقلاب تاکید کرده‌اند: بدرقه میلیونی پیکر قائد امت بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از مردم ایران و عراق برای خلق حماسه بدرقه میلیونی رهبر شهید انقلاب تاکید کرده‌اند: بدرقه میلیونی پیکر قائد امت بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت و استیصال و یاوه‌گویی‌های آنان از سر ناچاری و اضطراب، گواه رسیدن پیام این بدرقه عظیم به کاخ ظلم واشنگتن و سرزمین‌های اشغالی است.

در متن بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تقدیر از مردم ایران و عراق برای تشییع رهبر شهید آمده است: نهضت حسینی که با انقلاب خمینی کبیر و زعامت قائد شهید امت رضوان الله علیهما ادامه یافت، همواره با محوریت مردم آزاده و حق طلبی که ظلم را بر نمی‌تافتند و عاشورا و بانگ هیهات مناالذله را طنین صدای خود نموده‌اند در دنیا شناخته شده است و بعثت این مردم به وعده رهبر شهیدمان حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای به دنیا نشان داد که شکست در مسیر حق طلبی و ظلم ستیزی وجود ندارد. مبارزه علیه ظلم، عاقبتش یا پیروزی است و یا شهادت که فوز عظیم است.

در این بیانیه تاکید شد: در هفته گذشته مردم ایران و عراق دنیا را مبهوت کردند. بدرقه میلیونی و مستمر چندین روزه پیکر قائد امت در تهران، قم، نجف اشرف، کربلای معلی و مشهدالرضا علیه السلام بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت و استیصال و یاوه گویی‌های آنان از سر ناچاری و اضطراب، گواه رسیدن پیام این بدرقه عظیم به کاخ ظلم واشنگتن و سرزمین‌های اشغالی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه یادآور شدند: ما نمایندگان ملت شریف ایران، به پاس قدردانی از این شور و شعور و حماسه و به احترام بصیرت و قدرشناسی مردم آزاده دو کشور و ملت دوست، ایران و عراق و سایر آزادگان جهان تمام قد می‌ایستیم. خدمت به این مردم، افتخاری است که باید بیش از گذشته قدردان آن باشیم و برای آن تلاش کنیم‌.

نمایندگان در این بیانیه خاطرنشان کردند: ضمن قدردانی صمیمانه از این امت عزیز و فهیم، سپاسگزار تلاش‌های برگزارکنندگان این مراسم تاریخی شامل ستاد برگزاری، نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، خدماتی و بهداشتی و نیز حمایت‌های دولت محترم عراق، علما و بیوت مراجع عظام تقلید، حشدالشعبی قهرمان و سایر تلاشگرانِ خلق این حماسه بویژه مواکب مردمی در ایران و عراق، هستیم.

برچسب ها: رهبر انقلاب ، تشییع پیکر ، نمایندگان مجلس
خبرهای مرتبط
آیین گرامیداشت شهید امت در گرگان برگزار شد + فیلم
پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب راه‌اندازی شد
دغدغه‌مند معیشت مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست
پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
تصویب حمایت از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ و برخی معافیت‌های گمرکی
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
آخرین اخبار
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
تصویب حمایت از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ و برخی معافیت‌های گمرکی
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت امیر سابق قطر
پیام تبریک پزشکیان به تیم ملی المپیاد فیزیک
سرلشکر صفوی: دشمن نتوانست توان دفاعی ایران را ضعیف کند
بیش از ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، در صف وام ازدواج هستند
کاخ سفید دیگر برای ترامپ امن نخواهد بود!
پیام مشترک تهران و اسلام‌آباد؛ خویشتنداری و گفت‌و‌گو راه ثبات منطقه
دومین روز انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت
برگزاری مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» از سوی رهبر انقلاب
توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر عراقچی به عمان در روز شنبه
بازآفرینی میراث رهبر شهید در قالب رسانه‌های نوین برای نسل Z
قالیباف: دوران توافقات یک‌طرفه تمام شده است
روایتی از یک پدرکشتگی
سپاه: سکوهای سوخت‌گیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی درهم کوبیده شد
دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه +فیلم
سپاه: مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه‌های پهپادهای MQ9 آمریکا در اردن منهدم شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یک‌شنبه ۲۱ تیر
حمله ارتش تروریستی آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران