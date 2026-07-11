باشگاه خبرنگاران جوان - سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص سپردهای است که مؤسسه اعتباری به منظور تجهیز منابع ارزی برای تامین مالی ارزی طرحهای مشخص سرمایه ثابت و یا طرحهای مشخص سرمایه در گردش متقاضی با سررسید معین افتتاح میکند. در ازای افتتاح این سپرده، گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص برای سرمایهگذار صادر خواهد شد.
براساس دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی، متقاضی، شخص حقوقی است که جهت تامین منابع مالی ارزی طرح مشخص سرمایه ثابت و یا طرح مشخص سرمایه در گردش خود تقاضای ایجاد سپرده نزد مؤسسه اعتباری را در چهارچوب دستورالعمل ارائه میکند. سرمایهگذار نیز شخص حقوقی است که نزد مؤسسه اعتباری به منظور خرید گواهی افتتاح سپرده میکند.
براساس این دستورالعمل، عامل و ضامن باید الزاماً یک موسسه اعتباری باشد. عامل به پیشنهاد متقاضی و تأیید کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی تعیین میشود و وظیفه افتتاح سپرده صدور گواهی و بازخرید گواهی را عهدهدار است. ضامن نیز به پیشنهاد متقاضی و تأیید کمیسیون تسهیلات تعیین شده و پرداخت سود سپرده و بازپرداخت اصل مبلغ بازخرید گواهی در سررسید، از سوی متقاضی را تضمین میکند.
همچنین نوع عقد مبادلهای مبنای افتتاح سپرده، شرایط طرح مشخص تأمین سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش، شرایط متقاضی، نوع وثایق دریافتی از متقاضی، سررسید گواهی و سایر مشخصات مرتبط با گواهی توسط عامل و ضامن مشخص میشود.
امکان استفاده از گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص برای دو هدف تأمین سرمایه ثابت و یا تأمین سرمایه در گردش متقاضیان تا سقف ۵۰ (پنجاه) میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها وجود دارد. همچنین امکان صدور گواهی در سررسیدهای تا ۴ (چهار) سال مجاز است و صدور گواهی صرفاً بر اساس عقود مبادلهای و با تعیین سود قطعی برای سرمایهگذار صورت میپذیرد.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان نماینده بانک مرکزی در چارچوب این دستورالعمل نسبت به انجام امور اجرایی مرتبط با صدور گواهی از جمله دریافت و ارسال مکاتبات با ارکان صدور گواهی، تهیه گزارشهای مرتبط، ارسال گزارش کارشناسی در ارتباط با شرایط متقاضی و دیگر ارکان صدور گواهی به بانک مرکزی و پایش فرآیند صدور و ایفای تعهدات متعهد خرید را برعهده دارد.
گفتنی است بر اساس دستورالعمل مزبور تبدیل ارز حاصل از صدور گواهی به ریال توسط متقاضی، عامل و ضامن ممنوع است و سپردهگذاری صرفاً از محل درآمدهای ارزی غیر صادراتی منابع ارزی مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی و یا ارزهای با منشأ خارجی امکانپذیر است. سپردهگذاری از محل منابع ارزی مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی ممنوع است. همچنین سرمایهگذار میتواند از طریق تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی به عامل، سپردهگذاری کند.
منبع: بانک مرکزی