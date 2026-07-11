 رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خوی از بازگشایی اضطراری مسیر دسترسی ۲۱ روستای این شهرستان در نخستین ساعات پس از وقوع سیلاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیفلو رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خوی گفت: بر اساس بررسی‌های میدانی، مجموع خسارات وارده به راه‌ها و ابنیه فنی حوزه استحفاظی شهرستان خوی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. 

سیفلو اظهار کرد: بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب در تیرماه سال جاری موجب انسداد و آسیب‌دیدگی بخش‌هایی از محورهای روستایی و راه‌های اصلی در بخش‌های صفائیه، قطور و فیرورق شد و خساراتی به پل‌ها، آب‌نماها، دیوارهای ساحلی و سایر ابنیه فنی وارد کرد.  

وی افزود: در پی این رخداد، مسیر دسترسی ۱۷ روستا در محور الند و ۴ روستا در بخش قطور به دلیل وقوع سیلاب مسدود شده بود که راهداران شهرستان با حضور شبانه‌روزی و به‌کارگیری ماشین‌آلات راهداری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بازگشایی مسیرهای عبور اضطراری اقدام کردند و ارتباط تمامی این روستاها برقرار شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خوی ادامه داد: محور الند در محدوده‌های مصطفی‌آباد، جنگ‌سر، برسوک و گردنه دیبک، راه‌های روستایی قرقوش علیا، قزل‌داش علیا، راویان، کلت، شریف‌آباد و نجیب‌آباد و همچنین محور خوی–چالدران از جمله مسیرهایی بودند که در اثر سیلاب دچار انسداد، تخریب یا رسوب‌گذاری شدند.

منبع؛ راهداری

برچسب ها: بازگشایی راه روستایی ، مناطق سیل زده
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