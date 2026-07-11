فرمانده انتظامی فسا از دستگیری شاگرد مطمئنی خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد صاحب کار خود، اقدام به سرقت ۳ کیلو طلا از گاوصندوق منزل او شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف‌الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی وقوع سرقت گاو صندوق حاوی مقدار تقریبی ۳ کیلوگرم طلا از منزلی مسکونی در فروردین‌ماه امسال در یکی از محلات شهرستان فسا، رسیدگی به پرونده در دستور کار افسران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او ضمن اشاره به اینکه سارق، با کلید وارد منزل شده و آثار خود را محو کرده بود، افزود: در ادامه پیگیری و تحقیقات فنی و استفاده از توانمندی تخصصی پلیس، انگشت اتهام کارآگاهان به سمت شاگرد مغازه شاکی روانه رفت.

رئیس پلیس فسا تصریح کرد: متهم با مشاهده دلایل و مستندات پلیس لب به سخن گشود و به سرقت گاو صندوق حاوی طلاجات از منزل شاکی با سوء استفاده از اعتماد او، اعتراف کرد.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه متهم، طلا‌های مسروقه به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال را در شهرستان شیراز به فروش رسانده و خودرو ۲۰۷ و سکه خریداری کرده بود، ادامه داد: در این خصوص ۴ نفر دیگر که به عنوان مالخر و همچنین همکاری در زمینه خرید خودرو نقش داشتند، دستگیر شدند. 

فرمانده انتظامی فسا با اشاره به اینکه کارآگاهان موفق شدند با اقدامات تخصصی ۶۷ قطعه سکه و مقادیری طلاجات مسروقه که در باغچه مجاور خانه متهم بود را کشف و سواری پژو را نیز توقیف کنند، گفت: سارق و دیگر متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: سارق طلا ، طلاهای مسروقه
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