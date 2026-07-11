باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی در سالن شهید سلیمانی برگزار شد تا مهمترین برنامهها و اولویتهای توسعهای استان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.
رضا رحمانی امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت کارکنان دولت، افزود: بهبود پرداختها و مزایا باید بر پایه عدالت و بدون هرگونه تبعیض میان کارکنان دستگاههای اجرایی دنبال شود.
وی همچنین اثربخشی اعتبارات را مهمترین معیار تصمیمگیریهای بودجهای دانسته و خاطرنشان کرد: منابع محدود استان نباید میان پروژههای متعدد و کماثر توزیع شود، بلکه باید به سمت طرحهایی هدایت شود که نقش راهبردی در توسعه استان دارند و امکان بهرهبرداری از آنها در زمان مناسب فراهم است.
استاندار آذربایجانغربی محورهایی چون بازرگان، رازی، پیرانشهر - تمرچین، کریدور شمال - جنوب، مهاباد - سردشت و ارومیه - تبریز را از مهمترین پروژههای زیرساختی استان برشمرده و افزود: تکمیل این طرحها علاوه بر شتاببخشی به توسعه آذربایجانغربی، جایگاه استان را در ترانزیت، تجارت و ارتباطات کشور با مرزهای مشترک ارتقاء میدهد.
رحمانی همچنین با تأکید بر توسعه متوازن استان، اضافه کرد: در توزیع اعتبارات و اجرای پروژههای عمرانی هیچ تفاوتی میان شهرستانهای آذربایجانغربی وجود ندارد و همه مناطق باید بهصورت عادلانه از فرصتهای توسعهای برخوردار شوند.
وی در پایان اعتبارات اختصاص یافته با دستور رئیسجمهور را فرصتی ارزشمند برای جهش پروژههای عمرانی استان دانسته و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارات ملی، اصلاح سازوکار توزیع درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و پیگیری مطالبات استان در دستورکار باشد.
گفتنیست همچنین در این جلسه روند اجرای برنامههای توسعهای سال جاری آذربایجانغربی بررسی شده و بر تسریع در اجرای طرحهای نیمهتمام، بهبود فضای سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری منابع و تمرکز بر تکمیل پروژههای عمرانی اولویتدار در شهرستانهای استان تأکید شد.
همچنین اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان درباره اعتبارات اختصاصی دستگاههای اجرایی در حوزه حمایت از نیروهای پرسنلی بحث و تبادلنظر کرده و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کردند.
منبع؛ استانداری