رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: افزایش قیمت دارو به دلیل زیاد شدن هزینه عوامل تولید اقلام دارویی در کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اگر عوامل موثر بر قیمت تمام شده داروی تولیدی ثابت بوده نباید انتظار افزایش قیمت از صنعت دارو داشته باشیم اما در حال حاضر قیمت مواد اولیه و غیره افزایش پیدا می کند که سبب شده قیمت داروی تولیدی تغییر پیدا کرده است. 

به گفته وی، قیمت دارو متناسب با تغییرات قیمت مواد اولیه ، دستمزد ، بسته بندی و غیره بوده و با مصوبه دولت تغییر می کند و بهتر است که دولت از نظر مالی صنعت دارو را تحت حمایت قرار بدهد.

عبده زاده تصریح کرد: با افزایش قیمت دارو ها صندوق های بیمه گر باید میزان پوشش بیمه ای را افزایش داده تا به بیماران فشار وارد نشود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی بیان کرد: در زمانی که بیمار حق بیمه خود را پرداخت می کند انتظار داشته تا صندوق های بیمه گر اقلام دارویی را تحت پوشش بیمه خود قرار دهند.

وی افزود: تجویز غیر منطقی دارو وجود دارد و باید در این خصوص فرهنگسازی شود و نظام پزشکی، راهنماهای بالینی را با جدیت بیشتری دنبال کند.

برچسب ها: کمبود دارو ، قیمت دارو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۲۰ تير ۱۴۰۵
خدا باعث و بانیشو لعنت کنه هزینه انسولین که قبلا ماهانه با بیمه برامون ۲۵۰ هزارتومان تمام می شد الآن باید ماهی ۴ میلیون تومان فقط واسه انسولین پرداخت کنیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
دارو دیابت واقعا گرونه بخصوص ما که بیمه سلامت هستیم
لطفا یفکری درمورد روستائیان کنید، هزینه دارو برای ما خیلی سخته
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Iran (Islamic Republic of)
ح
۱۷:۳۶ ۲۰ تير ۱۴۰۵
لطفا سری به داروخانه های شهر پردیس بزنید . هر دارویی رو به هر قیمت که بخواهند می‌دهند. نرخ دارو دست داروخانه‌ها هست نه دولت . لطفا رسیدگی کنید ما بازنشسته ها رو دریابید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۲۰ تير ۱۴۰۵
لعنت خدا بر باعث و بانی اش
لعنت لعنت لعنت لعنت
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
یه سرما خوردگی ساده از دکتر و دارو تزریقات تا میای خونه ۲ ملیون باید پول بدی با بیمه

خدا بلا رد دور کنه از همه
خدا به مریض دارا رحم کنه و سلامتی ببخشه به حق حضرت زهرا س
۰
۵
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