باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اگر عوامل موثر بر قیمت تمام شده داروی تولیدی ثابت بوده نباید انتظار افزایش قیمت از صنعت دارو داشته باشیم اما در حال حاضر قیمت مواد اولیه و غیره افزایش پیدا می کند که سبب شده قیمت داروی تولیدی تغییر پیدا کرده است.

به گفته وی، قیمت دارو متناسب با تغییرات قیمت مواد اولیه ، دستمزد ، بسته بندی و غیره بوده و با مصوبه دولت تغییر می کند و بهتر است که دولت از نظر مالی صنعت دارو را تحت حمایت قرار بدهد.

عبده زاده تصریح کرد: با افزایش قیمت دارو ها صندوق های بیمه گر باید میزان پوشش بیمه ای را افزایش داده تا به بیماران فشار وارد نشود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی بیان کرد: در زمانی که بیمار حق بیمه خود را پرداخت می کند انتظار داشته تا صندوق های بیمه گر اقلام دارویی را تحت پوشش بیمه خود قرار دهند.

وی افزود: تجویز غیر منطقی دارو وجود دارد و باید در این خصوص فرهنگسازی شود و نظام پزشکی، راهنماهای بالینی را با جدیت بیشتری دنبال کند.