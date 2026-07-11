دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به بروز برخی اختلالات در سامانه‌های بانکی، ضمن عذرخواهی از مردم، تأکید کرد: مشکل پیش‌آمده صرفاً در شبکه ارتباطی بین بانک‌ها بوده و اطلاعات و موجودی حساب‌های مشتریان در امنیت کامل قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیاقلی‌پور -  علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در گفت‌وگویی در رسانه ملی درباره اختلالات اخیر در برخی سامانه‌های بانکی اظهار کرد: هم‌اکنون در سامانه‌های مختلف بانک‌ها، خدمات متنوعی در حال ارائه است و نقل و انتقالات مالی نیز انجام می‌شود. در حال حاضر بانک‌ها در مجموع حدود ۷ هزار خدمت مختلف را به مشتریان ارائه می‌دهند؛ اگرچه ممکن است درصدی از این خدمات در مقطع فعلی با خطا مواجه باشند، اما تلاش شبانه‌روزی همکاران فنی ما بر این است که تمامی خدمات بانکی هرچه سریع‌تر به وضعیت عادی بازگردد.

قیطاسی خطاب به مشتریان نظام بانکی خاطرنشان کرد: به مردم عزیز اطمینان می‌دهم که هیچ‌گونه نگرانی در خصوص دیتای حساب‌های خود نداشته باشند. به هیچ عنوان اطلاعات یا مبلغی از حساب‌های مردم دچار مشکل نشده و امنیت اطلاعات مشتریان به طور کامل حفظ شده است.

او در تشریح ماهیت فنی مشکل پیش‌آمده تصریح کرد: آنچه که اتفاق افتاده، اختلال در اطلاعات شبکه ارتباطی بین بانک‌ها بوده است که این مسئله نیز به زودی برطرف می‌شود تا مشتریان عزیز بتوانند خدمات مورد نیاز و مطلوب خود را بدون هیچ نقصی از بانک‌ها دریافت کنند.

قیطاسی گفت: از هموطنان عزیز درخواست می‌شود تمام گزارش‌ها و اطلاعیه‌ها را صرفاً از طریق سایت رسمی بانک خود پیگیری کنند؛ هرگونه خبر یا اطلاعات از منابع دیگر، مورد تأیید بانک مرکزی و شورای هماهنگی نظام بانکی کشور نیست.

برچسب ها: بانک مرکزی ، شعب بانک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خجالت بکشید از خجالت بمیرید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خخخخ الان بانک صادرات چند وقته درست نشده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تجارت خیلی افتضاح شده دو تا تراکنش انجام دادم ۵ روز گذشته بانک مقصد تجارت بوده پول از حساب من خارج شده به حساب مقصد که تجارت بود ننشسته .طرفم بیچارم کرده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
امروز 20تیرماه هنوز حقوق رو دریافت نکردم
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
امروز 20تیرماه هنوز حقوق رو دریافت نکردم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۲۰ تير ۱۴۰۵
سود سپرده‌ها؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
اثرات مذاکره زیاده
خدا به خیر کنه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
پس چرا بانک ملی سود سپرده ها رو نمبده
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۲۰ تير ۱۴۰۵
همراه بانک صادرات هنوز در دسترس نیست
چی‌چی‌میگویند برا خودتون
۰
۱۶
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