باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیاقلیپور - علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکها در گفتوگویی در رسانه ملی درباره اختلالات اخیر در برخی سامانههای بانکی اظهار کرد: هماکنون در سامانههای مختلف بانکها، خدمات متنوعی در حال ارائه است و نقل و انتقالات مالی نیز انجام میشود. در حال حاضر بانکها در مجموع حدود ۷ هزار خدمت مختلف را به مشتریان ارائه میدهند؛ اگرچه ممکن است درصدی از این خدمات در مقطع فعلی با خطا مواجه باشند، اما تلاش شبانهروزی همکاران فنی ما بر این است که تمامی خدمات بانکی هرچه سریعتر به وضعیت عادی بازگردد.
قیطاسی خطاب به مشتریان نظام بانکی خاطرنشان کرد: به مردم عزیز اطمینان میدهم که هیچگونه نگرانی در خصوص دیتای حسابهای خود نداشته باشند. به هیچ عنوان اطلاعات یا مبلغی از حسابهای مردم دچار مشکل نشده و امنیت اطلاعات مشتریان به طور کامل حفظ شده است.
او در تشریح ماهیت فنی مشکل پیشآمده تصریح کرد: آنچه که اتفاق افتاده، اختلال در اطلاعات شبکه ارتباطی بین بانکها بوده است که این مسئله نیز به زودی برطرف میشود تا مشتریان عزیز بتوانند خدمات مورد نیاز و مطلوب خود را بدون هیچ نقصی از بانکها دریافت کنند.
قیطاسی گفت: از هموطنان عزیز درخواست میشود تمام گزارشها و اطلاعیهها را صرفاً از طریق سایت رسمی بانک خود پیگیری کنند؛ هرگونه خبر یا اطلاعات از منابع دیگر، مورد تأیید بانک مرکزی و شورای هماهنگی نظام بانکی کشور نیست.