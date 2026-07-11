باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد دوایی با اشاره به تعطیلی کامل صنعت گردشگری در پی شرایط جنگ اخیر، اظهار کرد: صنعت گردشگری با توجه به شرایط جنگ اخیر، متاسفانه به طور کامل، دچار تعطیلی شده است. زمانی که فضای کشور تحت تاثیر این شرایط قرار می‌گیرد، تردد مسافران و زائران با اختلال مواجه می‌شود و عملا آژانس‌های گردشگری هیچ‌گونه ورودی و فعالیت موثری برای ادامه کار ندارند.

وی با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه حمایتی برای کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده، افزود: برای حمایت از کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و سایر تعهدات، از سوی استاندار در جلسات مختلفی که در استانداری برگزار شده، با استناد به دستور مقام معظم رهبری، شیوه‌نامه‌ای ابلاغ شده است. بر اساس این شیوه‌نامه، تا پایان شهریورماه، کسب‌وکار‌ها می‌توانند از برخی تسهیلات از جمله امهال، تقسیط و سایر حمایت‌های مشابه بهره‌مند شوند. هدف از این اقدامات، افزایش تاب‌آوری واحد‌های اقتصادی است تا بتوانند ضمن حفظ فعالیت خود، از تعدیل نیرو و از دست دادن کارکنان جلوگیری کنند.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خراسان رضوی با اشاره به درخواست دفاتر مسافرتی برای استفاده از بیمه بیکاری، اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی دیگر توان پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حق بیمه، مالیات و سایر تعهدات خود را نداشتند. به همین دلیل، درخواست کردند که امکان استفاده از بیمه بیکاری برای کارکنان به مدت سه تا چهار ماه فراهم شود تا پس از عادی شدن شرایط، بتوانند دوباره نیرو‌های خود را به کار بازگردانند. هدف این بود که تا زمان خروج صنعت گردشگری از شرایط بحرانی نیرو‌های انسانی حفظ شوند و همچنین دفاتر بتوانند از سایر حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و تعطیلی فضای گردشگری کشور در نظر گرفته شده بود، بهره‌مند شوند.

دوایی با اشاره به اینکه برخی از دفاتر ناچار شدند از ظرفیت بیمه بیکاری برای کارکنان خود استفاده کنند، زیرا پرداخت حق بیمه برای آنها بسیار سنگین بود، ادامه داد: سنگین بودن پرداخت حق بیمه برای دفاتر بالای ۱۵۰ نفر در شرایط تعطیلی فعالیت‌ها امکان‌پذیر نبود. از سوی دیگر، دفاتر خدمات مسافرتی همچنان موظف به انجام تعهدات خود، از جمله استرداد بهای بلیت‌های لغوشده بودند. به همین دلیل، برخی از کارکنانی که برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شده بودند، روزانه برای مدت یک تا دو ساعت در دفتر حضور پیدا می‌کردند تا فرآیند استرداد وجه بلیت‌های لغوشده و پاسخگویی به مراجعان انجام شود و پس از اتمام این امور، مجددا محل کار را ترک می‌کردند. این اقدام صرفا برای انجام تعهدات دفاتر در قبال مردم و جلوگیری از ایجاد مشکل برای مسافران انجام می‌شد.

وی اضافه کرد: متاسفانه پس از آنکه امکان استفاده از بیمه بیکاری برای بخشی از کارکنان دفاتر فراهم شد، سازمان تامین اجتماعی با اعزام مستمر بازرسان به دفاتر خدمات مسافرتی، مشکلات و چالش‌های متعددی برای این واحد‌ها ایجاد کرد. همچنین نحوه برخورد برخی از بازرسان نیز موجب نارضایتی فعالان این صنف شد.

چالش‌های تامین اجتماعی برای دفاتر گردشگری

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های تامین اجتماعی برای دفاتر گردشگری، اظهار کرد: پس از بازرسی‌های انجام‌شده، در بسیاری از موارد بیمه بیکاری کارکنان قطع شد و برای تعدادی از دفاتر نیز جرایمی در نظر گرفته شد؛ موضوعی که کارفرمایان و همچنین کارکنان را با مشکلات جدی مواجه کرد. این در حالی است که در شرایط اقتصادی فعلی، حتی حقوق دریافتی کارکنان نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی معمولی نیست و اعمال چنین فشارهایی، مشکلات این قشر را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: انتظار ما این بود که در شرایط بحرانی، دستگاه‌های اجرایی با رویکردی حمایتی در کنار فعالان صنعت گردشگری باشند، اما آنچه در عمل رخ داد، فشار مضاعفی بر دفاتر خدمات مسافرتی بود. به اعتقاد ما، این شیوه برخورد با اهداف حمایتی دولت و سیاست‌های اعلام‌شده برای کمک به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده همخوانی نداشت و لازم است در این زمینه بازنگری صورت گیرد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، از سازمان تامین اجتماعی درخواست کردیم که تا پایان شهریور ماه، مطابق دستور استاندار و تصمیمات اتخاذشده در ستاد مدیریت بحران استان، از اعمال این محدودیت‌ها خودداری کند تا فعالان صنعت گردشگری بتوانند از شرایط بحرانی فعلی عبور کنند، اما با این وجود، سازمان تامین اجتماعی با این درخواست موافقت نکرد و بدون توجه به تاکیدات و مصوبات ابلاغ‌شده از سوی مدیریت ارشد استان، روند بازرسی‌ها و اقدامات خود را ادامه داد؛ موضوعی که همچنان موجب نگرانی و نارضایتی دفاتر خدمات مسافرتی شده است.

دوایی با اشاره به نشست برگزار شده با معاون استاندار و فرماندار مشهد و درخواست و راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی، تصریح کرد: امید می‌رود با برگزاری این نشست، مسائل و دغدغه‌های دفاتر خدمات مسافرتی برطرف شود، زیرا در شرایط فعلی فشار‌های واردشده بر این واحد‌ها همچنان ادامه دارد و تداوم این وضعیت می‌تواند مشکلات بیشتری را برای فعالان صنعت گردشگری و کارکنان این حوزه به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت این صنف، اشاره کرد: دفاتر خدمات مسافرتی همواره به قانون پایبند بوده و در حوزه تامین اجتماعی نیز سال‌ها است به‌صورت منظم حق بیمه پرداخت می‌کنند، به‌طوری که برخی از این دفاتر با ۱۵۰ تا ۱۶۰ نیرو بیمه‌شده و برخی دیگر با تعداد کمتر فعالیت دارند و قدمت فعالیت آنها به ۴۰ تا ۴۵ سال می‌رسد. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌های دولتی انجام شود، اما این حمایت به‌طور کامل محقق نشد؛ هرچند اداره امور مالیاتی برخوردی همراه‌تر داشت، اما سازمان تامین اجتماعی در برخی موارد با اعمال جریمه‌های سنگین، فشار مضاعفی بر دفاتر وارد کرده است.

دوایی با اشاره به فشار اقتصادی و کاهش توان مالی دفاتر گردشگری، اضافه کرد: این در حالی است که بسیاری از دفاتر در شرایط فعلی با مشکلات جدی ازجمله پرداخت اجاره‌بها و سایر هزینه‌های جاری مواجه هستند و هنوز موفق به دریافت مطالبات خود از ایرلاین‌ها و تسویه حساب با مسافران نشده‌اند، به طوری که برای جبران تعهدات، برخی از مدیران دفاتر حتی از دارایی شخصی خود مانند فروش خانه یا زمین استفاده کرده‌اند تا بتوانند پاسخگوی مردم باشند.

افزایش لغو مجوز و خروج فعالان از صنعت گردشگری

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خراسان رضوی با اشاره به افزایش لغو مجوز و خروج فعالان از صنعت گردشگری، خاطرنشان کرد: فشار‌های موجود باعث شده است که بخشی از فعالان این حوزه ناچار به خروج از صنعت گردشگری شوند، به‌گونه‌ای که تنها در هر هفته حدود ۱۰ تا ۱۵ درخواست لغو مجوز از سوی دفاتر ثبت می‌شود که این موضوع در تاریخ فعالیت آژانس‌های مسافرتی کم‌سابقه است و نشان‌دهنده شدت بحران در این بخش است. ادامه این روند می‌تواند موجب سوق پیدا کردن بخشی از فعالان از فعالیت‌های قانونی به سمت فعالیت‌های غیررسمی شود و در نهایت، فشار‌های بیشتر نه‌تنها به بهبود شرایط کمک نخواهد کرد بلکه موجب خروج تدریجی فعالان از چرخه قانونی کسب‌وکار خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی با درایت، صبر و نگاه حمایتی بیشتری به شرایط دفاتر خدمات مسافرتی توجه کند، اظهار کرد: صنف ما در شرایط فعلی به‌طور کامل و صددرصدی دچار تعطیلی شده است، در حالی که بسیاری از اصناف دیگر همچنان فعالیت دارند و طبیعی است که در آنها امکان پرداخت بیمه وجود داشته باشد، اما در شرایطی که فعالیت این صنف به‌طور کامل متوقف شده، لازم است وضعیت آن به‌صورت متفاوت و متناسب با شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گیرد.

دوایی افزود: دفاتر خدمات مسافرتی طی ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته همواره حق بیمه خود را به موقع پرداخت کرده‌اند و هیچ‌گونه بدهی یا تخلفی نداشته‌اند، اما در شرایط فعلی و به دلیل تبعات ناشی از جنگ و توقف کامل فعالیت‌ها، این صنف با مشکلات جدی مواجه شده است و انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی با نگاهی واحد به همه اصناف برخورد نکند و شرایط خاص این بخش را به‌طور جداگانه مدنظر قرار دهد.