فرمانده انتظامی خفر از دستگیری ضارب ۴۰ ساله ای خبر داد که در پی اختلافات شخصی و مشاجره لفظی در یک جمع دوستانه، فردی را مجروح کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح گرم در یکی از محلات شهرستان خفر که منجر به مجروحیت یک شهروند شده بود، بلافاصله شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، ماموران موفق شدند مخفیگاه ضارب را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خفر با بیان اینکه متهم ۴۰ ساله در بازجویی اولیه علت این اقدام مجرمانه را اختلافات شخصی و مشاجره لفظی در یک جمع دوستانه عنوان کرده است، گفت: فرد مجروح ۳۵ ساله جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد و حال عمومی او رضایت‌بخش گزارش شده است.

سرهنگ رضایی‌زاده با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه اقدامی که موجب سلب آسایش عمومی و ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: دستگیری متهم ، دستگیری ضارب ، اختلافات شخصی
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