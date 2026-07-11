مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از اجرای طرح بهسازی زیرساخت‌های عملیاتی و نصب جداکننده‌ها در مسیر سرویس‌رود فرودگاه شهید دستغیب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از اجرای طرح ساماندهی تردد در اپرون فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز خبر داد و گفت: این فرودگاه به‌عنوان نخستین دارنده گواهینامه فرودگاهی بر اساس الزامات PART ADR، در راستای تثبیت و حفظ شرایط نگهداری این گواهینامه، اجرای اقدامات ایمنی و بهسازی زیرساخت‌های عملیاتی را در دستور کار دارد.

فخرالدین کشاورز افزود: در همین راستا، عملیات نصب جداکننده‌ها و علائم ترافیکی در مسیر سرویس‌رود فرودگاه شیراز به طول یک‌هزار و ۱۰۰ متر اجرا شد.

او ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به اجرا درآمد و در جریان آن از تجهیزات ایمنی و ترافیکی شامل مخروطی‌های شب‌رنگ، گل‌میخ‌های شب‌نما، راه‌بند و تابلو‌های ترافیکی استفاده شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس با بیان اینکه این پروژه با هدف ایجاد محدوده‌های ایمن، کنترل و هدایت خودرو‌ها و ساماندهی تردد وسایل نقلیه در محوطه پروازی اجرا شده است، اظهار داشت: اجرای این طرح نقش مؤثری در ارتقای ایمنی ترافیک در اپرون و افزایش نظم و ایمنی تردد خودرو‌های عملیاتی خواهد داشت.

منبع: فرودگاه‌های فارس

برچسب ها: فرودگاه شیراز ، ساماندهی تردد ، اپرون
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