معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی از مشارکت ۸ میلیون نفر در تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرالله شمقدری در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهارکرد: خدا را شاکریم که مراسم تشییع رهبر بزرگ ایران درمشهد بدون هیچ حادثه امنیتی و بدون هیچ تلفات جانی انجام شد این افتخاری برای نیرو‌های مسلح و نیرو‌های مردمی و حافظان امنیت بود.

وی با اشاره به اینکه در چهار لایه تدابیر امنیتی دیده شده بود، افزود: علاوه بر مرز در عمق مرز کشور مقابل هماهنگی‌هایی با کشور همسایه انجام شد، در لایه دوم گلوگاه‌های استان و لایه سوم در ورودی‌های مشهد و مسیر تا حرم امام رضا و لایه چهارم خود حرم مطهر رضوی تدابیر امنیتی صورت گرفت.

شمقدری خاطرنشان کرد: مردم بسیار خوب با ما همکاری و اطلاع رسانی‌ها را رعایت کردند و خوشبختانه با وجود جمعیت گسترده‌ای که حضور داشت بدون هیچگونه تلفات جانی مراسم خاتمه یافت البته تعداد زیادی از مردم به دلیل گرمازدگی و مشکلات تنفسی در بیمارستان‌های موقت و صحرایی بستری شدند که پس از رسیدگی پزشک مرخص شدند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار و دبیر شورای تامین خراسان رضوی در خصوص تعداد شرکت کنندگان در این مراسم تاکیدکرد: حدود ۸ میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد شرکت کردند به دلیل اینکه ما نباید فقط زمان برگزاری مراسم را به عنوان آمار در نظر بگیریم بلکه افراد زیادی از طریق زیرگذر‌های حرم در مسیر‌های خروجی از خیابان امام رضا مانند خرمشهر، جمهوری، ملک الشعرای بهار و یا نواب صفوی، طبرسی و ... در مراسم شرکت کرده بودند.

منبع: استانداری خراسان رضوی