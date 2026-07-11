مدافع چپ فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم گزینه اصلی جانشینی ابوالفضل جلالی در استقلال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که همچنان به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارد و همین موضوع باعث شده بسیاری از برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی این تیم در حالت انتظار باقی بماند.

پس از جدایی ابوالفضل جلالی از جمع آبی‌پوشان، کادرفنی استقلال با هدایت سهراب بختیاری‌زاده بررسی گزینه‌های مختلف برای تقویت سمت چپ خط دفاعی را آغاز کرد و در نهایت به جمع‌بندی لازم برای جذب بهرام گودرزی رسید.

گودرزی که فصل گذشته در ترکیب تیم خیبر خرم‌آباد حضور داشت، مورد توجه کادرفنی استقلال قرار گرفته و مسئولان این باشگاه مذاکرات خود را با این بازیکن انجام داده‌اند. طبق پیگیری‌ها، توافقات لازم میان طرفین صورت گرفته و این مدافع یکی از گزینه‌های قطعی استقلال برای فصل آینده محسوب می‌شود.

با این حال، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال به دلیل پرونده‌های باز این باشگاه، مانع از ثبت قرارداد و اعلام رسمی این انتقال شده است. مدیران استقلال در انتظار اعلام رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) هستند تا در صورت صدور رأی به سود آبی‌ها و باز شدن پنجره، از خرید‌های جدید خود به صورت رسمی رونمایی کنند.

گودرزی تنها یکی از بازیکنانی است که در فهرست مورد نظر کادرفنی استقلال قرار دارد و پیش از این نیز نام بازیکنانی همچون دانیال ایری، محمد خلیفه و نیما اندرز برای حضور در جمع آبی‌پوشان مطرح شده بود؛ بازیکنانی که مذاکراتی با آنها انجام شده و وضعیت نهایی‌شان به باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال گره خورده است.

استقلالی‌ها امیدوارند با دریافت رأی مثبت از CAS در روز‌های آینده، روند جذب بازیکنان مدنظر سهراب بختیاری‌زاده را سرعت بخشیده و پیش از آغاز رسمی مسابقات فصل جدید، ترکیب تیم خود را تکمیل کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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