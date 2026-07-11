سارقِ کش‌روزن تلفن که ۱۰۰ بار برنده شد، در یک عملیات غافلگیرانه پلیس، دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه در محدوده دروازه قرآن و چند محله دیگر در شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او تصریح کرد: ماموران کلانتری ۲۲ آزادگان با انجام اقدامات پلیسی یک سارق و یک خریدار اموال مسروقه را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه سارق و مالخر ۱۰۰ عدد تلفن همراه مسروقه کشف شد، گفت: متهم در بازجویی اولیه به ۱۰۰ فقره سرقت گوشی تلفن همراه با شگرد کش روزنی اعتراف کرد و به همراه مالخر برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد توصیه‌های پلیس را در جهت پیشگیری از وقوع سرقت جدی گرفته و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: دستگیری سارق ، کش روزنی ، گوشی تلفن همراه
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