باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تداوم حملات اسرائیلی به جنوب لبنان + فیلم

صهیونیست‌ها شهرک المنصوری در جنوب لبنان را بمباران کردند.

باشگاه خبرنگاران جوانجنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به مناطق جنوبی لبنان، برای سومین بار شهرک المنصوری را بمباران کردند.

 

مطالب مرتبط
تداوم حملات اسرائیلی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان

تداوم حملات اسرائیلی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم

تداوم حملات اسرائیلی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

چرا دولت لبنان به دنبال خلع سلاح حزب الله است؟ + فیلم

تداوم حملات اسرائیلی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

وداع خانواده شهید سید حسن نصرالله با قائد شهید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۸۶۶

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۷۰۱

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۶۵۸

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم
۵۰۶

روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم
۴۷۳

از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha