مدیران باشگاه استقلال تهران با جدایی برخی از بازیکنان خارجی در فصل جدید لیگ برتر خود مشکلی ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که علاوه بر چالش‌های مربوط به پنجره نقل‌وانتقالاتی، موضوع تعداد بازیکنان خارجی نیز به یکی از دغدغه‌های مدیران این باشگاه تبدیل شده است.

با توجه به تصمیمات جدید درباره کاهش سهمیه بازیکنان خارجی تیم‌های لیگ برتری، باشگاه‌ها برای استفاده از نفرات خارجی خود باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و استقلال نیز از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا، مدیران این باشگاه بدشان نمی‌آید در صورت فراهم شدن شرایط، با جدایی برخی از بازیکنان خارجی خود موافقت کنند تا هم فضای لازم برای جذب نفرات جدید ایجاد شود و هم مدیریت هزینه‌ها با شرایط مالی باشگاه هماهنگ‌تر شود.

محدودیت‌های بودجه‌ای استقلال برای فصل آینده نیز باعث شده مدیران این باشگاه نگاه ویژه‌ای به کاهش هزینه‌های اضافی داشته باشند و حفظ بازیکنانی که از نظر فنی و اقتصادی برای تیم توجیه دارند، در اولویت قرار بگیرد.

در شرایط فعلی، استقلالی‌ها بیشترین امید خود را برای فصل آینده به سه بازیکن خارجی خود یعنی یاسر آسانی، رستم آشورماتوف و داکنز نازون بسته‌اند و تمایل دارند این نفرات در جمع آبی‌پوشان باقی بمانند.

آسانی که در فصل گذشته عملکرد قابل قبولی در ترکیب استقلال داشت، یکی از بازیکنانی است که کادرفنی روی حفظ او حساب ویژه‌ای باز کرده است. همچنین رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی و داکنز نازون مهاجم هائیتی نیز جزو نفراتی هستند که حضورشان برای تقویت ترکیب استقلال در فصل جدید اهمیت دارد.

در مقابل، درباره سایر بازیکنان خارجی استقلال، مدیران این باشگاه در صورت دریافت پیشنهاد مناسب یا فراهم شدن شرایط جدایی، مخالفتی با پایان همکاری نخواهند داشت؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تیم و ایجاد فرصت برای جذب بازیکنان مورد نظر کادرفنی کمک کند.

البته تصمیم نهایی درباره خروج یا ماندن بازیکنان خارجی استقلال پس از مشخص شدن وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی و بررسی دقیق شرایط هر بازیکن اتخاذ خواهد شد. مدیران استقلال همچنان منتظر رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) هستند تا پس از تعیین تکلیف این پرونده، برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی خود را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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