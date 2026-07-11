موتورولا تبلیغات گوشی جدید خود، اج ۷۰ مکس، را آغاز کرده است که از طراحی قدرتمند و مشخصات رقابتی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- اج ۷۰ مکس موتورولا دارای بدنه مقاوم در برابر ضربه مطابق با استاندارد‌های MIL-STD-۸۱۰H و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP۶۸/IP۶۹ است.

صفحه نمایش ۶.۸۲ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۱۴۴۰ در ۳۱۶۸ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۵۱۰ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۷۰۰۰ نیت است. همچنین از فناوری HDR۱۰ برای مشاهده تصویر و ویدیو با کیفیت بالا پشتیبانی می‌کند.

این دستگاه با اندروید ۱۶ اجرا می‌شود و از پردازنده Qualcomm SM۸۸۴۵ Snapdragon ۸ Gen ۵ ساخته شده با فرآیند ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی Adreno ۸۲۹، ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن از دو لنز با وضوح (۵۰+۸) مگاپیکسل، شامل یک لنز فوق عریض، تشکیل شده است و قادر به ضبط ویدیوی ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه است. دوربین جلو ۳۲ مگاپیکسل است.

موتورولا همچنین این گوشی را به دو درگاه سیم کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و یک باتری بزرگ ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع مجهز کرده است.

منبع: gsmarena