موتورولا تبلیغات گوشی جدید خود، اج ۷۰ مکس، را آغاز کرده است که از طراحی قدرتمند و مشخصات رقابتی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- اج ۷۰ مکس موتورولا دارای بدنه مقاوم در برابر ضربه مطابق با استاندارد‌های MIL-STD-۸۱۰H و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP۶۸/IP۶۹ است.

صفحه نمایش ۶.۸۲ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۱۴۴۰ در ۳۱۶۸ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۵۱۰ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۷۰۰۰ نیت است. همچنین از فناوری HDR۱۰ برای مشاهده تصویر و ویدیو با کیفیت بالا پشتیبانی می‌کند.

این دستگاه با اندروید ۱۶ اجرا می‌شود و از پردازنده Qualcomm SM۸۸۴۵ Snapdragon ۸ Gen ۵ ساخته شده با فرآیند ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی Adreno ۸۲۹، ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن از دو لنز با وضوح (۵۰+۸) مگاپیکسل، شامل یک لنز فوق عریض، تشکیل شده است و قادر به ضبط ویدیوی ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه است. دوربین جلو ۳۲ مگاپیکسل است.

موتورولا همچنین این گوشی را به دو درگاه سیم کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و یک باتری بزرگ ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع مجهز کرده است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: موتورولا ، گوشی جدید ، اندروید
خبرهای مرتبط
گوشی مقاوم جدید موتورولا با قابلیت‌های عکاسی عالی
گوشی جدید موتورولا چه ویژگی‌هایی دارد؟
گوشی Motorola Moto E40 با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی پا به بازار می‌ گذارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
نوآوری چینی‌ها برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی
پاویون ایران در نمایشگاه حلال اندونزی؛ سکوی صادرات فناوری به جنوب شرق آسیا
آخرین اخبار
پاویون ایران در نمایشگاه حلال اندونزی؛ سکوی صادرات فناوری به جنوب شرق آسیا
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
نوآوری چینی‌ها برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
اطلاعیه سازمان سنجش: هیچ صفحه رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم
فعالیت «هوم اسکول‌ها» غیرقانونی است
تاثیر منفی کم‌کاری تیروئید در رشد و ضریب هوشی نوزادان + فیلم
درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک ایران در کلمبیا؛ کسب ۳ مدال طلا و ۲ نقره در IPhO ۲۰۲۶
توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد از فردا
برنامه‌ریزی برای بازگشایی خوابگاه‌ دانشگاه شهید بهشتی تا اول مهر