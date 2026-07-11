باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طبق گزارش خبرگزاری تاس روسیه به نقل از منابع آگاه، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه کاح سفید ممکن است در آینده نزدیک به مسکو سفر کنند.
این منبع به تاس گفت: «این سفر از دستور کار خارج نشده و میتوان انتظار انجام آن را داشت».
این خبر در حالی منتشر میشود که درگیریها در اوکراین شدت گرفته و هر دو طرف، یعنی روسیه و اوکراین، حملات خود را افزایش میدهند.
وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که سامانههای دفاع هوایی این کشور طی هفته گذشته نزدیک به ۵ هزار پهپاد را منهدم کردهاند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که اوکراین در هفته گذشته بیش از سه هزار سرباز را در نبرد با گروه نیروهای شرق (واستوک) روسیه از دست داده است و این تلفات افزون بر تلفات انسانی و تجهیزاتی در جبهههای دیگر است.
در همین حال، یوهانس وادفول، وزیر امور خارجه آلمان میگوید که او زمان فعلی را برای شروع مذاکرات در مورد حل بحران اوکراین مناسب میداند و خاطرنشان کرد که همه میخواهند به توافق برسند.
منبع: بریکینگ نیوز