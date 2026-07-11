آستان قدس رضوی طی اطلاعیه ای از حضور باشکوه زائران و مجاوران در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضور باشکوه زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، جلوه‌ای دیگر از قدرشناسی امت اسلامی نسبت به قائد مجاهد خود را به نمایش گذاشت. این حضور حماسی، در کنار حماسه‌آفرینی امت ولایتمدار در شهرهای تهران، قم، نجف اشرف و کربلای معلی، عنوان بزرگترین تشییع تاریخ را برای آن بزرگمرد مخلص و مجاهد به یادگار گذاشت.

آستان قدس رضوی، بر خود لازم می داند از تک‌تک عزیزانی که با حضور پرشور و شعور خود در این آیین‌های باشکوه، حماسه‌ای بی نظیر از وفاداری، همبستگی و پیوند عمیق با آرمان‌های انقلاب اسلامی را تحت تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای «مدظله العالی» رقم زدند، صمیمانه قدردانی نماید.

این حضور عظیم و تاریخی، گواهی روشن بر قدرشناسی ملتی است که مجاهدت‌های خالصانه و خدمات ماندگار رهبر خود را هرگز از یاد نخواهند برد.این حماسه بی‌نظیر که به روشنی تجدید میثاقی دوباره با ولایت و فرهنگ عاشورا است، یک بار دیگر نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ایران را با شکستی مفتضحانه مواجه ساخت.

همچنین به استحضار ملت شریف می رسانیم که خادمان آستان قدس رضوی در طول چند ماه گذشته با برنامه ریزی جامع، در صدد برگزاری مراسمی در خور شأن رهبر شهید و خیل میلیونی عاشقان ایشان در حرم مطهر بودند؛ لیکن در کمتر از ۲۴ ساعت مانده به شروع مراسم، به دلیل استقبال تاریخی ملت عراق و تأخیر در ورود پیکرهای مطهر شهدا و همچنین تصمیمات اتخاذ شده از طرف متولیان امر و خارج از حوزه اختیارات آستان قدس رضوی، تغییراتی در برنامه ها به وجود آمد که به گلایه مندی بخشی از زائران عزیز منجر شد.

به طور خاص حضور پیکر مطهر رهبر شهید در منظر زائران در جایگاه صحن پیامبر اعظم (ص)، خواسته جدی مردم عزیز و آستان قدس رضوی بود که تا آخرین لحظه نیز پیگیری شد، ولی در نهایت مورد موافقت متولیان امر قرار نگرفت.

پس از پایان این مراسم نیز با توجه به درخواست های مکرر زائران عزیز و به رغم حضور انبوه جمعیت و حجم بالای اقدامات و تمهیدات مورد نیاز، خادمان آستان قدس رضوی با همتی مضاعف در کمترین زمان ممکن، امکان تشرف به مرقد شریف رهبر معظم انقلاب اسلامی را فراهم آوردند و اکنون نیز مشتاق و آماده خدمت رسانی به خیل کثیری هستند که به منظور زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء و عرض ادب به مزار شریف رهبر شهید انقلاب اسلامی به بارگاه منور رضوی مشرف خواهند شد.

بدون شک خانواده بزرگ خدمت در آستان قدس رضوی نیز همچون آحاد ملت ایران، تحت فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی، خونخواه قائد شهید عظیم الشأنمان هستند و تا نقطه نهایی عمل به این مأموریت الهی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.