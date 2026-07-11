باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مرگ ۱۵ گردشگر در واژگونی قایق در سواحل ویتنام + فیلم

۱۵ گردشگر هندی پس از واژگونی یک قایق تندرو در ویتنام کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی واژگونی یک قایق در نزدیکی جزیره «فوکوک»، دست‌کم ۱۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

 

مطالب مرتبط
مرگ ۱۵ گردشگر در واژگونی قایق در سواحل ویتنام + فیلم
young journalists club

در کمتر از یک هفته؛ دومین واژگونی قایق در کنگو با دست‌کم ۳۸ قربانی + فیلم

مرگ ۱۵ گردشگر در واژگونی قایق در سواحل ویتنام + فیلم
young journalists club

همه چیز درباره آن 6 نفر/ روایتی تلخ از داستان مردانی که قایقشان هرگز به مقصد نرسید + فیلم

مرگ ۱۵ گردشگر در واژگونی قایق در سواحل ویتنام + فیلم
young journalists club

واژگونی قایق در نیجریه ۲۰ کشته برجای گذاشت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
محمد خاتمی ماجرای ایران و آمریکا را برعکس جلوه می‌دهد + فیلم
۸۱۱

محمد خاتمی ماجرای ایران و آمریکا را برعکس جلوه می‌دهد + فیلم

۲۳ . تير . ۱۴۰۵
روزنامه‌نگار آمریکایی: ایران در نهایت تسلیم نمی‌شود + فیلم
۴۹۶

روزنامه‌نگار آمریکایی: ایران در نهایت تسلیم نمی‌شود + فیلم

۲۳ . تير . ۱۴۰۵
ترامپ در پی پایان دادن به فعالیت دیوان کیفری + فیلم
۳۹۹

ترامپ در پی پایان دادن به فعالیت دیوان کیفری + فیلم

۲۳ . تير . ۱۴۰۵
مصلای امام خمینی (ره) میزبان آیین بزرگداشت آقای شهید ایران + فیلم
۳۸۴

مصلای امام خمینی (ره) میزبان آیین بزرگداشت آقای شهید ایران + فیلم

۲۳ . تير . ۱۴۰۵
تنگه هرمز روی موج شبکه‌های اجتماعی + فیلم
۳۸۱

تنگه هرمز روی موج شبکه‌های اجتماعی + فیلم

۲۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha