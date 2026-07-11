مرگ ۱۵ گردشگر در واژگونی قایق در سواحل ویتنام + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0648\u0627\u0698\u06af\u0648\u0646\u06cc \u06cc\u06a9 \u0642\u0627\u06cc\u0642 \u062f\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u06cc \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u00ab\u0641\u0648\u06a9\u0648\u06a9\u00bb\u060c \u062f\u0633\u062a\u200c\u06a9\u0645 \u06f1\u06f5 \u0646\u0641\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n