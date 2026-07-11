پس از چین، ژاپن هم موشک قابل استفاده مجدد را آزمایش کرد که در اولین پرواز ایمن فرود آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک موشک آزمایشی قابل استفاده مجدد ژاپنی (RV-X) روز شنبه در اولین پرواز آزمایشی خود با موفقیت پرتاب و فرود آمد، اقدامی که با هدف کاهش هزینه‌های پرتاب و همگام شدن با فناوری‌های پیشرو فضایی جهانی انجام شد.

این موشک روز شنبه در اولین پرواز آزمایشی خود با موفقیت فرود آمد، زیرا این کشور به دنبال دستیابی به این فناوری برای کاهش هزینه‌های پرتاب و رقابت در بازار جهانی فضا است که تحت سلطه SpaceX است.

موشک RV-X در طول پرواز خود که کمتر از یک دقیقه طول کشید، در سایت آزمایشی نوشیرو آژانس اکتشاف هوافضای ژاپن (JAXA) در شمال شرقی ژاپن، به صورت افقی پرتاب، پرواز و حرکت کرد. این آزمایش به صورت زنده توسط NVS، یک گروه علاقه‌مند به فضا، پخش شد.

ژاپن در تلاش است تا به فناوری‌ای که SpaceX ایلان ماسک چندین سال است برای کاهش هزینه حمل بار به فضا از آن استفاده می‌کند، دست یابد.

این پرواز گامی رو به جلو برای ژاپن در دستیابی به فناوری مورد نیاز برای توسعه یک موشک کم‌هزینه برای جایگزینی سری H-۳ تک‌منظوره است که پایه اصلی برنامه پرتاب ژاپن بوده است.

این پرواز یک روز پس از آن انجام می‌شود که رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند که این کشور برای اولین بار با موفقیت مرحله اول یک موشک را پس از پرتاب بازیابی کرده است.

منبع: آسوشیتدپرس