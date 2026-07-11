فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۴۷۹ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۷۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان بهبهان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید محمود میرفیضی در تشریح این خبر اظهار داشت: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در زمینه تولید ارز دیجیتال در یکی از محلات شهرستان بهبهان، شناسایی محل مورد نظر در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، به محل اعزام شدند و در بازرسی از آنجا موفق به کشف ۴۷۹ دستگاه ماینر قاچاق شدند.

سردار میرفیضی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌ها را ۷۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه اخلال در اقتصاد کشور قاطعانه برخورد می‌کند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند و در صورت داشتن پیشنهاد یا انتقاد، از سامانه ۱۹۷ استفاده کنند.