فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۴۷۹ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۷۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان بهبهان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید محمود میرفیضی در تشریح این خبر اظهار داشت: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در زمینه تولید ارز دیجیتال در یکی از محلات شهرستان بهبهان، شناسایی محل مورد نظر در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. 

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، به محل اعزام شدند و در بازرسی از آنجا موفق به کشف ۴۷۹ دستگاه ماینر قاچاق شدند.

سردار میرفیضی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌ها را ۷۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه اخلال در اقتصاد کشور قاطعانه برخورد می‌کند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند و در صورت داشتن پیشنهاد یا انتقاد، از سامانه ۱۹۷ استفاده کنند.

برچسب ها: ماینر ، خوزستان
خبرهای مرتبط
۱۴ هزار دستگاه رمز ارز غیرمجاز در خوزستان امحا می‌شود
کشف ۴۸۹ ماینر غیرمجاز در خوزستان
کشف ۵۳ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در اندیمشک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احتمال دورکاری ادارات خوزستان
اصابت پرتابه‌های آمریکایی به چندین نقاط در استان خوزستان
کارون تابستان را بدون تنش آبی پشت سر می‌گذارد
هشدار مدیریت بحران خوزستان در پی گرمای شدید؛ مردم از تردد غیرضروری و حضور در آفتاب خودداری کنند
ثبت‌نام ۵۰ هزار خوزستانی زائر اربعین حسینی در سامانه سماح
غرق شدن مرد ۴۸ ساله اهل کرج در رودخانه دز شهرستان دزفول
غبارروبی دل‌ها و کوچه‌ها؛ آماده‌باش عاشقان برای ضیافت بزرگ اربعین + تصاویر
آخرین اخبار
اصابت پرتابه‌های آمریکایی به چندین نقاط در استان خوزستان
غبارروبی دل‌ها و کوچه‌ها؛ آماده‌باش عاشقان برای ضیافت بزرگ اربعین + تصاویر
ثبت‌نام ۵۰ هزار خوزستانی زائر اربعین حسینی در سامانه سماح
هشدار مدیریت بحران خوزستان در پی گرمای شدید؛ مردم از تردد غیرضروری و حضور در آفتاب خودداری کنند
غرق شدن مرد ۴۸ ساله اهل کرج در رودخانه دز شهرستان دزفول
احتمال دورکاری ادارات خوزستان
کارون تابستان را بدون تنش آبی پشت سر می‌گذارد
استقرار ۴۵۰ کارشناس بهداشت در مرز چذابه برای اربعین
اصابت پرتابه‌های دشمن به ۳ شهرستان خوزستان/ تکذیب شایعه حمله به اهواز و آبادان