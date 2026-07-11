باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین تأیید کرد که روسیه و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر سر «گامهای عملی» در مورد وضعیت نیروگاه هستهای زاپوریژیا اوکراین به توافق رسیدند.
اولیانوف درباره دیدار اخیر خود با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در کالینینگراد گزارش داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این گفتوگوها منجر به دستیابی به تعدادی از تفاهمات مشترک در مورد گامهای عملی ممکن با هدف بهبود وضعیت فعلی شد».
او افزود که این گفتوگوها «صریح، حرفهای و عملگرایانه» بوده است.
اگرچه جزئیات این تفاهم اعلام نشده، اما با توجه به شرایط کنونی نیروگاه، احتمال میرود این توافق بر هماهنگی برای حفظ ایمنی نیروگاه و انجام اقدامات لازم برای کاهش خطر وقوع حادثه هستهای متمرکز باشد. روسیه و آژانس تاکنون جزئیات بیشتری درباره این «گامهای عملی» منتشر نکردهاند.
نیروگاه هستهای زاپوریژیا از سال ۲۰۲۲ در کنترل روسیه قرار دارد، اما از نظر حقوق بینالملل همچنان بخشی از خاک اوکراین محسوب میشود. هر شش راکتور این نیروگاه در حال حاضر خاموش هستند و برق تولید نمیکنند، اما برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه هستهای، سامانههای خنککننده آنها باید بهطور مداوم فعال بمانند.
در هفتههای اخیر، خطوط انتقال برق نیروگاه چندین بار در نتیجه حملات اوکراین قطع شده و این مجموعه برای تأمین برق سامانههای ایمنی ناچار به استفاده از ژنراتورهای دیزلی شده است؛ موضوعی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
منبع: بریکینگ نیوز