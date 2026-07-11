باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی جوجیتسو جمهوری اسلامی ایران در هر دو بخش (جوجیتسو نوازا) و فایت (Fighting)، آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای حضور پرقدرت در سه رویداد بزرگ بین‌المللی پیش رو سپری می‌کند.

اسم این اردو به نام شهید قائد امت نام گذاری شده شده است و این اردو‌ها با هدف اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان، مسابقات قهرمانی جهان در ابوظبی و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در ناگویا ژاپن، زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار می‌شود.

مسابقات قهرمانی آسیا (آلماتی، قزاقستان)

دهمین دوره مسابقات قهرمانی جوجیتسو آسیا از ۱۳ تا ۱۹ جولای ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۵ تیرماه) در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. آخرین اردوی تیم ملی بانوان از ۹ تا ۱۹ تیر در آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است و تیم ملی ۲۴ تیرماه عازم این رقابت‌ها خواهد شد.

مسابقات قهرمانی جهان (ابوظبی، امارات)

مسابقات قهرمانی جهان جوجیتسو ۲۰۲۶ به میزبانی ابوظبی، از ۱ تا ۹ آگوست (۱۰ تا ۱۸ مرداد) در ورزشگاه مباداله آرنا برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۵۰۰ ورزشکار در آن شرکت کنند.

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ (ناگویا، ژاپن)

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی نیز از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور تا ۱۳ مهر) در استان آیچی و شهر ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد.

اردو‌های آماده‌سازی به‌صورت جداگانه برای بانوان و آقایان در حال پیگیری است. در چهارمین اردوی تیم ملی بانوان، ورزشکارانی همچون نسیم محمدی، شهرزاد خشنودزاده، یاسمین نظری، هستی حمودی، زهرا مزینانی و زهرا درعلی زیر نظر فرزانه جعفرزادگان (سرمربی) تمرین می‌کنند.

دنیامالی (وزیر ورزش و جوانان) به‌تازگی از اردوی تیم ملی بازدید و در جریان آخرین وضعیت آمادگی این تیم برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفته است.

لازم به ذکر است مسابقات قهرمانی کشور جوجیتسو در استایل نوازا با ۵۴۰ ورزشکار در باشگاه شهید معتمدیان از ۲۸ استان کشور برگزار شد و برترین‌ها برای اعزام به رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۶ قزاقستان شناسایی شدند.