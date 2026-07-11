باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک منبع آگاه به ویندوز سنترال اعلام کرد که مایکروسافت هیچ برنامه‌ای برای عرضه مجدد یا عرضه این دو لپ‌تاپ در فروشگاه‌های رسمی خود ندارد و عملاً بخش لپ‌تاپ‌های مقرون‌به‌صرفه خط تولید خود را رها می‌کند.

طبق گفته این وب‌سایت، این شرکت در حال حاضر بر روی دستگاه‌های رده بالاتر خود، مانند سری سرفیس پرو با صفحه نمایش‌های ۱۲ و ۱۳ اینچی، سری سرفیس لپ‌تاپ با صفحه نمایش‌های ۱۳، ۱۳.۸ و ۱۵ اینچی و یک مدل پریمیوم که در حال حاضر در دست توسعه است، به نام سرفیس لپ‌تاپ اولترا، تمرکز دارد.

منابع فاش کردند که این شرکت در حال بررسی عرضه سرفیس گو ۵ با پردازنده کوالکام مقرون‌به‌صرفه بود، اما به دلیل عدم تقاضای مشتریان سازمانی برای این نوع پردازنده، این پروژه را لغو کرد. با توجه به اینکه سرفیس گو ۴ در درجه اول به عنوان یک دستگاه تجاری به بازار عرضه می‌شد، این یک مانع مهم بود.

مایکروسافت در تلاش برای پر کردن این شکاف، اخیراً نسخه‌های ارزان‌تری از سرفیس پرو ۱۲ اینچی و سرفیس لپ‌تاپ ۱۳ اینچی خود را عرضه کرده است، اما این دستگاه‌ها تنها با ۸ گیگابایت رم عرضه می‌شوند و قیمت آنها به ترتیب از ۸۴۹ و ۹۴۹ دلار شروع می‌شود.

مایکروسافت به جای ارائه محصولات مقرون‌به‌صرفه، شروع به تبلیغ Dell XPS ۱۳ به عنوان رقیبی برای Apple MacBook Neo کرده است که دارای ویژگی‌هایی مانند تشخیص چهره Windows Hello، صفحه لمسی و صفحه کلید با نور پس‌زمینه است.

مدل پایه این لپ‌تاپ شامل پردازنده Intel Core ۵، ۳۲۰، ۸ گیگابایت رم LPDDR۵X و ۵۱۲ گیگابایت SSD است. وزن آن تقریباً ۱ کیلوگرم است.

منبع: ۳ dnews