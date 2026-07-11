باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق اطلاعات موجود، موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس روز پنجشنبه ۹ جولای، ساعت ۱۲:۲۵ بعد از ظهر به وقت مسکو، از کیپ کاناورال، فلوریدا، با حمل مجموعه‌ای از ماهواره‌های استارلینک به مدار پرتاب شد. پس از رساندن ماهواره‌ها به مدار‌های تعیین‌شده، مرحله اول موشک به زمین بازگشت و با موفقیت در سکوی A Shortfall of Gravitas در اقیانوس اطلس فرود آمد.

اسپیس ایکس امروز شنبه اعلام کرد که پرتاب و بازیابی مرحله اول موفقیت‌آمیز بوده است و هشتادمین ماموریت استفاده از موشک‌های فالکون ۹ در پرتاب‌های فضایی امسال را رقم زد.

لازم به ذکر است که اسپیس ایکس همچنین روز سه‌شنبه ۷ جولای، با استفاده از یک موشک فالکون ۹، ۸۱ ماهواره کوچک را با موفقیت به مدار پرتاب کرد. این موشک از پایگاه نیروی هوایی وندنبرگ در کالیفرنیا پرتاب شد و مرحله اول آن که در ۱۱ ماموریت قبلی مورد استفاده قرار گرفته بود، پس از ماموریت به زمین بازگشت و بر روی سکوی دریایی «البته که هنوز دوستت دارم» در اقیانوس آرام فرود آمد.

منبع: Lenta.ru