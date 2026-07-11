باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی اندیکا از سالهای گذشته به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم مطرح بوده است. این پروژه در مقطعی با حمایت یک خیر آغاز شد، اما با انصراف وی، عملیات اجرایی متوقف شد و از این طرح تنها دیوارکشی محل پروژه باقی مانده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در گفتوگو با خبرنگار ما، مهمترین علت تأخیر در اجرای این پروژه را مشکلات مالی عنوان کرد و گفت: «برای اجرای این طرح دو منبع مالی پیشبینی شده بود که یکی از آنها مشارکت خیر بود، اما خیر از ادامه همکاری انصراف داد و عملاً هیچ عملیات عمرانی جز دیوارکشی انجام نشده است.»
وی افزود: «زمین احداث بیمارستان با مساحت ۱۲ هزار متر مربع به عنوان محل اجرای پروژه در نظر گرفته شده و زیربنای ساختمان نیز حدود ۶ هزار و ۴۰۰ متر مربع خواهد بود.»
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با اشاره به چالشهای پیشرو اظهار کرد: «علاوه بر تأمین اعتبار برای ساخت، در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی و جذب پزشکان متخصص نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم.»
وی ادامه داد: «برآوردهای انجامشده نشان میدهد برای ساخت این بیمارستان حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بر اساس پیگیریهای انجامشده، تاکنون تأمین حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است، اما تکمیل پروژه نیازمند اختصاص اعتبارات بیشتری است.»
با وجود وعدههای متعدد برای احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی اندیکا، مردم این شهرستان همچنان چشمانتظار آغاز عملیات اجرایی و تحقق یکی از مهمترین مطالبات حوزه سلامت هستند؛ مطالبهای که با افزایش دمای هوا و رشد موارد گرمازدگی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت آن احساس میشود.