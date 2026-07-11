باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که موج گرمای شدیدی که طی چند هفته گذشته دو بار به انگلیس رسیده، معلمان را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ به‌طوری که دمای برخی کلاس‌های درس به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد رسیده و دانش‌آموزان و کارکنان مدارس دچار گرمازدگی، حالت تهوع و سردرد شده‌اند.

معلمان می‌گویند که به روش‌های گوناگونی برای خنک کردن کودکان متوسل شده‌اند. آنها روی بدن دانش‌آموزان کم‌سن‌وسال دستمال‌های کاغذی خیس قرار می‌دهند یا اجازه می‌دهند روی زمین دراز بکشند. همچنین برای دانش‌آموزان بزرگ‌تر، ظرف‌هایی پر از آب زیر میز‌ها گذاشته شده تا پا‌های خود را در آن قرار دهند و خنک شوند.

کارکنان مدارس می‌گویند در گرم‌ترین روزها، آموزش تقریباً غیرممکن است و رفتار و تمرکز دانش‌آموزان به سرعت افت می‌کند.

گزارش شده که برخی معلمان و دانش‌آموزان از شدت گرما بیهوش شده‌اند و برخی دیگر می‌گویند برای حفظ سلامت خود و دانش‌آموزان، با هزینه شخصی پنکه و پرده برای پنجره‌ها خریده‌اند.

ساختمان‌های بسیاری از مدارس در انگلیس اساساً توان مقابله با گرما را ندارند، زیرا سایه بسیار کمی دارند یا اصلاً سایه‌ای وجود ندارد و بخش زیادی از ساختمان‌ها از شیشه ساخته شده است.

این ساختمان‌ها اغلب قدیمی هستند و عایق‌بندی مناسبی ندارند. همچنین وجود چمن مصنوعی یا سطوح بتنی در حیاط مدارس، شدت گرما را بیشتر می‌کند و بسیاری از مدارس نیز به سیستم تهویه مجهز نیستند.

برخی کارکنان گزارش داده‌اند که دانش‌آموزان و معلمان برای فرار از گرما روی زمین کلاس‌هایی که سایه بیشتری داشتند می‌نشستند و چراغ‌ها را خاموش می‌کردند.

امسال اروپای غربی گرم‌ترین ماه ژوئن (خرداد و تیر) ثبت‌شده در تاریخ خود را تجربه کرد.

انگلیس این هفته وارد سومین موج گرمای خود شد و دمای هوا در برخی مناطق آن به ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید. پیش‌بینی می‌شود این گرمای شدید حدود ۱۰ روز ادامه داشته باشد.

در اوج گرمای ماه ژوئن، بیش از هزار مدرسه در انگلیس به‌طور کامل یا جزئی تعطیل شدند.

منبع: گاردین