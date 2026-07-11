باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استاندار خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به برگزاری نشست ستاد اربعین اظهار کرد: در این نشست، آخرین برنامه‌ریزی‌ها برای مدیریت تردد زائران، خدمات‌رسانی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و آمادگی مرزهای شلمچه و چذابه مورد بررسی قرار گرفت تا سفر زائران با کمترین مشکل انجام شود.

وی با بیان اینکه خوزستان سال گذشته در زمینه خدمات‌رسانی به زائران اربعین موفق به کسب رتبه نخست کشور شد، افزود: امسال نیز با وجود آسیب‌هایی که به برخی زیرساخت‌های استان وارد شده است، همه دستگاه‌های اجرایی با تمام توان پای کار هستند و آمادگی کامل برای میزبانی از میلیون‌ها زائر را دارند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: هدف اصلی، ارائه خدمات مطلوب، تسهیل عبور و مرور زائران و ایجاد سفری ایمن و روان برای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

سرهنگ رحیمی، جانشین فرمانده انتظامی خوزستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما از اتخاذ تمهیدات گسترده ترافیکی و انتظامی خبر داد و گفت: پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده در استان ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند و برای مدیریت تردد زائران آماده شده‌اند.

وی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای رفع نقاط حادثه‌خیز در مسیرهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه اندیشیده شده تا سفر زائران با ایمنی بیشتری انجام شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در اربعین ۱۴۰۵ بیش از یک هزار موکب در مرزهای بین‌المللی شلمچه و چذابه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات‌رسانی خواهند کرد. همچنین ۷۰ موکب از استان خوزستان در خاک عراق مستقر می‌شوند تا روند خدمت‌رسانی به زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین نیز ادامه یابد.

خوزستان به عنوان مهم‌ترین دروازه زمینی تردد زائران اربعین، هر سال میزبان میلیون‌ها زائر ایرانی و خارجی است و مسئولان امیدوارند با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، اربعین ۱۴۰۵ نیز با امنیت، نظم و خدمات‌رسانی مطلوب برگزار شود.