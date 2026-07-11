باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ پورامینایی ضمن هشدار قاطع پلیس کرمان به عاملان ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی از دستگیری فردی از اراذل و اوباش که با انتشار محتوای هنجارشکنانه و نمایش سلاح سرد در فضای مجازی، به دنبال قدرت‌نمایی و تشویش اذهان عمومی بود، خبر داد.

وی افزود: این فرد با هدف ایجاد رعب و وحشت و ترغیب شهروندان به رفتار‌های غیرقانونی، سعی در خدشه‌دار کردن امنیت روانی جامعه داشت که در پی شناسایی مخفیگاه وی، تمامی ادله و مستندات جرم نیز کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه امنیت و آرامش شهروندان، خط قرمز پلیس است، بیان کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که هدف آن مخل نظم عمومی یا ایجاد فضای ترس از طریق رسانه‌های اجتماعی باشد، با قاطعیت و بدون درنگ برخورد خواهیم کرد.

منبع: پلیس کرمان