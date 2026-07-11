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موشک‌های روسی انبار نفت اوکراین را هدف گرفتند + فیلم

حمله موشکی روسیه به یک انبار نفت در نزدیکی کی‌یف، بار دیگر زیرساخت‌های سوخت اوکراین را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- موشک‌های پیشرفته روسی با استفاده از سیستم‌های هدایت الکترواپتیکال، زیرساخت‌های سوخت شرکت «BRSM-Nafta» را در نزدیکی کی‌یف مورد اصابت قرار دادند.

 

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